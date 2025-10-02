High School Sports Scoreboard For October 2, 2025

BOYS GOLF
DIVISION III DISTRICT TOURNAMENT (@ Stone Ridge)
(Top 4 teams and 4 individuals not on a qualifying team advance to state
TEAM SCORES: *1. Pettisville 313; 2. Delphos St. John’s 316; 3. Van Buren 316; *4. Kalida 326; 5. Minster 330; 6. Tinora 341; 7. Leipsic 346; 8. Montpelier 350; 9. Columbus Grove 353; 10. Sandusky SMCC 356; 11. Carey 359; 12. Wynford 361; 13. Margaretta 362; 14. New Riegel 367; 15. Colonel Crawford 368; 16. Allen East 369; 17. Toledo Christian 374; 18. Ridgemont 392
VOLLEYBALL
BBC
Edon 3, Holgate 0
Montpelier 3, Fayette 1
Stryker 3, North Central 2
Pettisville 3, Hilltop 1
NON-LEAGUE
Fairview 3, Archbold 1
Tinora 3, Wauseon 0
BOYS SOCCER
Bryan 2, Archbold 1
Liberty Center 2, Swanton 1
Delta 1, Evergreen 0
Miller City 7, Pettisville 0
GIRLS SOCCER
Genoa 5, Evergreen 0
Delta 6, Toledo Christian 1