High School Sports Scoreboard For September 15, 2026

VOLLEYBALL
NWOAL
Archbold 3, Wauseon 0
Liberty Center 3, Bryan 0
Swanton 3, Delta 0
Patrick Henry 3, Evergreen 0
GMC
Antwerp 3, Edgerton 0
NON-LEAGUE
Fremont (IN) 3, Montpelier 0
BOYS GOLF
Montpelier 153, Evergreen 175, Holgate 197
Fayette 163, Edon 179
Ottawa-Glandorf 149, Archbold 159
Bryan 168, Wauseon 168, Defiance 176
GMC Championships (@ Ironwood GC)
TEAM SCORES: Wayne Trace 325, Tinora 327, Paulding 332, Ayersville 335, Antwerp 357, Fairview 362, Hicksville 365, Edgerton 368
INDIVIDUAL MEDALIST: Brody Rosswurm (WT) 72
GIRLS GOLF
GMC Championships (@ Ironwood GC)
TEAM SCORES: Ayersville 414, Wayne Trace 433, Tinora 461, Paulding 469, 5. Hicksville 481
INDIVIDUAL MEDALISTS: Danniella Coble (A’ville) 96, Delany Johanna (Paulding) 96, Lylah Backhaus (Tinora) 96, Ella Crosby (WT) 96
GIRLS SOCCER
Delta 0, Continental 0
BOYS SOCCER
NWOAL
Wauseon 5, Delta 0
Evergreen 1, Archbold 0
Bryan 3, Swanton 2
TAAC
Toledo Christian 6, Pettisville 0
GIRLS TENNIS
Bryan 4, Maumee 1