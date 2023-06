Historic Reflection: 1963 Fayette Future Farmers Of America

HISTORIC REFLECTION … FUTURE FARMERS OF AMERICA OF GORHAM FAYETTE SCHOOLS 1963: (Row 1) E. Keefer, Student Advisor; D. Borton, Treasurer; M. Snow, Secretary; R. Keiser, President; G. Fether, Vice-President; G. Hibbard, Sentinel; Mr. Green, Advisor. (Row 2) R. Hicks, D. Bird, D. Powers, R. Wyse, C. Keefer, L. Myers, G. Kunkle, H. Miller, C. J. Potts, G. Smith, J. Roberts, T. Morr, G. Head, R. Scott, J. Lucas. (Row 3) K. Heximer, G. Seeley, J. Keller, F. Cuff, M. Cox, J. Lacy, B. Rice, R. Rupp, A. Valentine, R. Vine, B. Wheeler, D. Armstrong. (Row 4) D. Merillat, R. Ford, D. Schaffner, D. Opdycke, D. Shaffer, Larry Opdycke, D. Myers, J. Zimmerman, Lee Opdycke, T. Morr, L. Borton, K. Phillips, L. Wieland.