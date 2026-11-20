The Northwest Ohio Athletic League (NWOAL) has announced its scholar-athletes for the fall sports season.
To be named to the list, a student must be a senior, have a 3.5 cumulative grade point average through six semesters of school, and have lettered during the fall sports season.
Archbold: Bo King, Anna Kruger, Janae Murillo, Natalie Schmucker, Connor Plassman, Cagnee Grime, Jude Hudson, Madison Bowers, Lucille Cox, Katelyn Hancock, Autumn Nafziger, Raegan Gerken, Willa Ruffer, Irelyn Selgo, Daylin Bosco, Meg Ames, Blaney Huffman, A.J. Boysel, Parker Bixler, Brooks Miller, Brie Grime, Payton Dominique, Grady Short, Griffen Valentine, Ella Yoder, Molly Rutledge, Tessa Seibert, Ariah Bagrowski, Adelynn Nafziger, Reagan Wendt and Kennedy Hurst.
Bryan: Jaydan Deel, Matthew Devlin, Brendan Roberts, Eden Alyanakian, Zoey Gillett, Claire Struble, Camden Bukowski, Jacob Uran, Anthony Weber, Cassidy Dietsch, Piper Hanna, Amiyah Langham, Olivia Walkup, Taylor Dominique, Alea Shilling, Kelsie Thiel, Mackenzie Allison, Shayla Frank, Irelyn Fryman, Mya Parker, Emma Schlade, Ethan Bailey, Elijah Cummins, Pedro Lugo-Ojeda, Joshua Sampson, Kassi McDade, Maxwell Burton, Eric Koenig, Nolan Sleesman, Carter Thiel, Arella Alyanakian, Eleanor Huard, Olivia Johnston, Morgan Killgallon and Jocelyn Mojica.
Delta: Hunter Elton, Kade Lintermoot, Jakob Russell, Jacob Walter, Sophie Ford, Ana Gilders, Lane Lopez, Madelyn Lowe, Aubree Perdew, Luke Spiess, Anabell Gillen, Makenna Incorvaia, Gracyn Pelton, Ava Fisher, Gigi Gibbons, Haven Lucas and Chloe Pierce.
Evergreen: Brendan Holman, Luke Woodring, Alex Mossing, Jackson Huffman, Austin Gillen, Alyssa Marvin, Sydney Bull, Kennedy Peebles, Leah Overfield, Alleigh Hansel, Wade Stubleski, Brendan Rafferty, Gabriella Hernandez, Brookelynn Miller, Violet Gleckler, Ava Walton, Charlotte Dilley, Hannah Lazenby, Lanae Manz, Eloise Daugherty, Avery Emmitt, Lauren Valentine and Sylvie Abec.
Liberty Center: Hope Atkinson, James Bailey, Skylar Bailey, Baxter Barrett, Grace Brandeberry, Lillian Case, Brady Chapa, Loella Dilbone, Adam Foster, Owen Gebers, Ethan Gray, Caden Hill, Kalan Kern, Garrison Kruse, Jaxton Lawniczak, Justin Lee, Lexus Long, Avery Maynhart, Addie Miller, Chloe Mohler, Maddie Sattler, Karleigh Soto, Colbie Strayer, Mason Tallent, Brody Wyckhouse, Kellen Wymer and Aubree Zeiter.
Patrick Henry: Lauren Giesige, Brooke Scherdt, Graham Rosebrook, Taylor Shawber, Kensey Weber, Maddox Johnson, Sophia Schwab, August Meyer, Tristen Rosebrook, Nick Bennett, Amy Flowers, Brooks Punches, Reed Jackson, Sloan Tietje, Trey Cortez and Jake Bostelman.
Swanton: James Bates, Gabriel Graham, Dennis Robinson, Carson Bond, Luke Bettinger, Landon Bolyard, Luca Lohman, Ryan Mohr, Evan Reinhard, Brendon Upham, Abigail Koster, Audrey Masney-Carte, Audrey McFarland, Gabrielle Orner, Elianna Sgro, Olivia Silveous, Jocelyn Villagomez, Madelyn Foster, Lexie Yeager, Myla Goins, Kaylee Mosko, Faith Bryant, Adilyn Colon and Marisa Langenderfer.
Wauseon: Brody Chittenden, Tyler Rodriguez, Connor Shadbolt, Abby Kissel, Drew Ringenberg, Josie Russell, Ella Tule, Hayden Konieczka, Kali Spengler, Presley Zeigler and Dulce Martinez.
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