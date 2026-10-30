BBC Announces Fall Sports Scholar Athletes

The Buckeye Border Conference has announced its scholar athletes for the 2026 fall sports season.
To be eligible for this honor, the student must be a junior or senior and have at least a 3.25 cumulative grade point average.
EDON
Volleyball: Riley Hay (junior), Isabelle Mercer (junior), Lucy Morris (junior), Addi Snyder (junior), Madison Baker (senior).
Cheer: Mia Hawkins* (junior), Rylee Randall (senior), Becca Waters (senior).
Golf: Skyler Whitney (junior), Lane Brandt (junior), Alexis Breier (senior), Stormlin Osborn (senior), Neveah Smith (senior), Lydia Tracey (senior).
Cross Country: Choile Evilsizor (junior), Lexie Hay (junior), Lily McBride (junior), Eli Snyder (senior).
FAYETTE
Volleyball: Maycee Beers (senior), Aspen Brehm* (junior), Kennedy Kunkle* (junior), Monroe Simon* (junior).
Golf: Wyatt Bieber (senior), Kruez Litchenwald (senior), Cru Lavinder (junior), Kasen Saunders (junior).
HILLTOP
Volleyball: Kelsy Connolly* (senior), Halle Jones (senior), Myah Higgins (senior), Sophia Crossgrove (senior), Kennedy Bailey (senior), Addison Smith (junior), Hailey Smith (junior), Emily Marvin (junior).
Golf: Bryce Peters (senior), Brennan Dempsey (senior), Savannah Thompson (senior).
Cross Country: Ian Hansen* (junior), Emily Suydam (junior).
Cheer: Adaleia Moore (junior).
HOLGATE
Volleyball: Sylee Leaders (senior), Anna Bower (senior), Haylie East (senior), Mia Kelly (junior), Delaney Meyer (junior), Lydia Hollerich (junior), Amya Elston (junior), Lexie Miller (junior).
Cross Country: Sarah Bok (senior), Carter Fritz (junior), Jackson Guelde (junior), Lillian Peck (junior).
Golf: Zander Distel (junior).
Football: Jaxson Faber (senior), Brody McMillen (junior).
Cheer: Lilah Gray (senior), Avery Vance (senior).
MONTPELIER
Volleyball: Henna Beck (senior), Ryanne Dohm (senior), Amaya Frisby (senior), Maggie Jacob (senior), Olivia Thompson (senior), Morghan Bechtol (senior), Rowan Brown (junior), Aislinn McGee (junior), Alivia Repp (junior), Stefanie Wade (junior).
Cross Country: Payten Hall (senior), Libby Bishop (junior), Janessa Humbarger (junior).
Golf: Braylon Hopper (senior), Lillian Mahan (senior), Hannah Martin (senior), Owen Sommer (senior), Kade Stewart (senior), Noriah Thorp (senior), C.J. Fidler (junior), Brynn Richmond (junior), Malachi Smeltzer (junior).
Cheer: Sessley Burroughs (junior), Caddisy Chamberlain (junior), Ashlyn Harter (junior), Trinity Lane (junior), JayLynn Maugherman (junior), Kailyn Tomaszewski (junior).
NORTH CENTRAL
Volleyball: Anna Burt (senior), Addie Burger (senior), Kiara Crafts (senior), Mallory Groves (senior), Ava Gruber (senior), Gracie Zuver (senior), Breann Gendron (junior), Kenzie Hickman (junior), Emmi Hollstein (junior), Mia Lawson (junior).
Football: Alex St. John (senior), Thane Martin (junior), Briggs Fiser (junior), Bradyn Halliwill (junior), David Kline-Parker (junior).
Golf: Talen Reinbolt (senior), Sophie Eustace (senior), Jaziel Dominguez (senior), Mason Boles (junior).
PETTISVILLE
Volleyball: Ava Hockenberry (senior), Arianna Adkins (senior), Ashalyn Rice (senior), Paige Powell (senior), Hannah Fox (junior), Caite Wixom (junior), Braylin King (junior), Bailey Booth (junior), Baylee Tietje (junior), Kendyl Davis (junior), Ariyah Miller (junior).
Golf: Railey Boyers (senior), Caleb Lako (senior), Kaleb Wyse (senior), Rylee Bevard (senior), Gavin Knierim (senior), Sam Hastings (junior), Kobe Hoylman (junior).
Cross Country: Sophia Loar (senior), Grace Davis (junior), Keran Maldonado (junior), Ryan Bishop (senior), Tyler Wilburn (senior), Alex Galvin (junior), Sam Hartman (junior).
Soccer: Jake Wonderly (senior), Isaac Wise (senior), Kayden Dominique (senior), Camden Hogrefe (junior).
STRYKER
Football: Walker Atkinson (junior).
Golf: Abram Batterson (junior).
Volleyball: Aubrey Clemens (senior), Anna Donovan (junior), Abby Fulk (junior), Addalee Fulk (senior), Makayla Guy (junior), Ava Montague (junior), Jadyn Shumaker (junior).
*Denotes a 4.0 GPA.