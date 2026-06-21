Bryan Boys U15 Soccer Team Wins NWOYSL Division II Title

PHOTO PROVIDED / THE VILLAGE REPORTER
CHAMPIONS … The Bryan Boys U15 Soccer Team celebrates winning the NWOYSL Division II league title this spring. Pictured from left to right, front row: Camden Held, Taeo List, Keegan Dempsey, Remington Rosebrock, Xavier Oliphant, Addilyn King, Lauren Bell, Juliette Wright, and Isibella Harrington. Back row: Coach Dana Grant, Coach Doug Hanna, Sawyer Hutchinson, Owen Grant, Corbin Clark, Easton Heater, Will Whewell, Micah Hughs, Nolan Roberts, Finn Hanna, Noah Von Deylen, Mason Leininger, Vincent Seeman, and Coach Aaron Hughs.