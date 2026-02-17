Close Menu
Tuesday, February 17
February Birthdays & Anniversaries At The Williams County Senior Centers

By

PHOTOS PROVIDED / THE VILLAGE REPORTER
BRYAN SENIOR CENTER … Birthdays – Front row – Honey Stier, Carolyn Berryman, Barbara Donze, Tammy Peterson. Back row – Janet Schutte, Elaine Vega.

WEST UNITY SENIOR CENTER … Birthdays – Judy Wyse and Fred Spicer.

EDON SENIOR CENTER … Birthday – Mary Shilling.

STRYKER SENIOR CENTER … Birthdays – Arlene Hootman and Sherry Burnett.


MONTPELIER SENIOR CENTER … Birthday and Anniversary Day – Carol Cupp, Teresa Ayers, John and Rita Studer – 36 years, Roger and Carol Brown – 54 years, Barbara Fogel and Angie Moor.

EDGERTON SENIOR CENTER … Birthdays – Hilda McCool, Lulu Belle Sleesman, Cathy Kimpel and Donna Hug.

 

