GIRLS WRESTLING: Delta Wins Sectional Crown; Plethora Of Area Wrestlers Advance To Districts

115LBS … Jerica Sprague (blue) of Archbold defeated Kyli Hazelton (Edgerton) by fall (1:34) to advance to the final where she lost to Kaelynn Hartsock from Wauseon but will advance to districts.

115LBS … Delta’s Corynn Meyer (black) pinned Sawyer Kennedy of Bryan to advance to the semifinals and punch her ticket to districts.

(PHOTOS BY RENEA KESSLER / THE VILLAGE REPORTER)

190LBS … Madyson Smith (white) from Montpelier pinned Reyna Blackmon (Clay) to advance to the finals at 190lbs.

NORTHWEST SECTIONAL

(Top 4 in each weight class advance to districts)

TEAM SCORES (24 TEAMS): 1. Delta 178.5; 2. Celina 139.5; 3. Archbold 96.0; 4. Elmwood 95.0; 5. Wauseon 87.0; 11. Edgerton 45.0; 12. Bryan 41.0; 13. Montpelier 40.0; 19. Evergreen 12.5

FIRST-PLACE MATCHES: 100 – Ava Kelley (Celina) d. Faith Yonke (Delta), 13-9; 105 – Triniti Bechstein (Elmwood) d. Ava Herman (Edgerton) fall, 1:21; 115 – Kaelynn Hartsock (Wauseon) d. Jerica Sprague (Archbold) fall, 2:27; 120 – Civil Pumphrey (Paulding) d. Skylar Boulton (Delta) fall, 2:54; 125 – Alyssa Johnson (Napoleon) major d. Isabela Jordan (Defiance) major dec., 9-0; 145 – Amya Hallett (Wauseon) d. Ryllie Taylor (Delta) fall, 3:39; 155 – Vivi Legato (Archbold) d. Karalynn Logecker (Delta) fall, 0:53; 235 – Gabby Oregon (Archbold) d. Napai Holland (Rogers) fall, 2:27

THIRD-PLACE MATCHES: 100 — Adriela Jordan (Defiance) d. Chloe Hazelton (Edgerton), 9-6; 115 – Kylie Hazelton (Edgerton) d. Corynn Meyer (Delta) fall, 2:12; 120 – Alexa Solis (Wauseon) d. Elsie Mello (Arch) fall, 1:00; 140 – Kate Brenneman (Archbold) d. Viviana King-Mayeku (Defiance) fall, 1:46; 170 – Martina Ebaugh (Napoleon) d. Mackenzie Mercer (Delta) fall, 2:30; 190 – Mycalah Graves (Bryan) d. Reyna Blackmon (Clay) fall, 1:56