BOYS WRESTLING: Wauseon Wins Division II Sectional; Delta Takes Division III

126LBS … Delta’s Adam Mattin (top) won the sectional title at 126lbs as he defeated Jacob Bishop (Tinora) with a first period pin.

157LBS … Evergreen’s Max Mossing (green) wrestles Mazin Rukieh (Swanton) in a quarterfinal match at the Division III sectionals in Archbold. Mossing won a 12-7 decision and eventually advanced to the finals where he lost to Jackson Bartels of Liberty Center. Rukieh would wrestle through the consolation bracket to finish third and also qualify for districts.

157LBS … AZ Hicks of Wauseon (red) wrestled his way to a third place finish to advance to districts this week in Norwalk.

(PHOTOS BY JACOB KESSLER & RACHEL NAGEL / THE VILLAGE REPORTER)

165LBS … Dameon Wolfe of Bryan (right) battles Caleb Turner of St. Marys in a quarterfinal match at Defiance High School. Wolfe defeated Turner to advance to the semifinals and clinch a spot at the district tournament.

DIVISION II SECTIONALS

(Top 4 in each weight class advance to districts)

TEAM SCORES: 1. Wauseon 230.0; 2. Wapakoneta 219.5; 3. Celina 167.0; 4. Defiance 134.5; 5. Napoleon 134.5; 6. St. Marys Memorial 126.0; 7. Lima Shawnee 81.0; 8. Van Wert 71.5; 9. Elida 65.5; 10. Bath 37.0; 11. Bryan 39.0; 12. Ottawa-Glandorf 17

FIRST-PLACE MATCHES: 113 – Mykale Schneider (Wauseon) d. Urijah Cordray (Wapakoneta) fall, 1:40;120 – Caden Mellott (Wapakoneta) d. Carter Stuckey (Wauseon) tech. fall, 16-1; 126 – Zavian LaFountain (Wauseon) d. Carter Deppe (Bath) fall, 1:10; 144 – Jordan Cook (Wauseon) d. Alejandro Reyes (Lima Shawnee), 8-4; 165 – Hayden Groll (Napoleon) d. Kahle Albright (Wauseon), SV-1 4-1; 175 – Kale Waxler (Wauseon) d. Wyatt Buell (Wapakoneta), 1-0

THIRD-PLACE MATCHES: 106 – Owen Bates (Van Wert) d. Brian Camacho (Wauseon) fall, 2:24; 120 – Quinton Simmons (Defiance) d. Alex Lane (Bryan), 11-8; 132 – Owen Beard (Napoleon) d. AC Torres (Wauseon), 4-1; 157 – AZ Hicks (Wauseon) d. Evan Davis (Defiance) fall, 2:19; 165 – Dameon Wolfe (Bryan) d. Dawson Ware (Wapakoneta), 5-3; 215 – Ben Tule (Wauseon) d. Zaden Williams (St. Marys) major dec., 12-1

DIVISION III SECTIONALS

(Top 4 in each weight class advance to districts)

TEAM SCORES: 1. Delta 317.5; 2. Archbold 202.5; 3. Liberty Center 195.0; 4. Tinora 168.5; 5. Swanton 156.5; 6. Evergreen 119.5; 7. Ayersville 81.0; 8. Hicksville 58.0; 9. Fairview 50.0; 10. Montpelier 24.5; 11. Edgerton 11.5

FIRST-PLACE MATCHES: 106 – Braedyn Tammarine (Liberty Center) d. Brooks Miller (Archbold) fall, 2:38; 113 – Lars Soles (Archbold) d. Luke Spiess (Delta), 4-3; 120 – Tyler Barnes (Delta) d. Trey Weirauch (Archbold) fall, 1:07; 126 – Adam Mattin (Delta) d. Jacob Bishop (Tinora) fall, 1:45; 132 – Daine Bayer (LC) d. Richard Flores (Delta), 6-4; 138 – Nolan Rittenhouse (Tinora) d. Tristan Wyse (Archbold), 7-2; 144 – Landon Lintermoot (Delta) d. Brady Badenhop (LC) fall, 3:50; 150 – Dominic Graziani (Tinora) d. Parker Cone (Delta), 10-9; 157 – Jackson Bartels (LC) d. Max Mossing (Evergreen), 6-1; 175 – Aiden Helmke (Tinora) d. Gunner Taylor (Delta), 4-0; 190 – Connor Sintobin (Delta) d. Eli Berner (Ayersville) tech. fall, 20-4; 215 – Cass Chiesa (Delta) d Parker Bixler (Archbold), 4-1; 285 – Evan Smigelski (Swanton) d. Logan Sifuentes (LC), 4-2

THIRD-PLACE MATCHES: 106 – Thomas Hernandez (Delta) d. Landon Kiefer (Evergreen) fall, 2:46; 113 – Athen Davenport (Fairview) d. Brytan Toczynski (Swanton) major. dec.,13-0; 120 – Braedon Dix (Hicksville ) d. Gabe Stevens (Swanton) fall, 3:31; 126 – Landon Massie (LC) d. Geoffrey Yoder (Archbold), 12-9; 132 – Brandon Gill (Tinora) d. Santos Torres (Archbold) tech. fall, 19-3; 144 – Ashton Stuckey (Archbold) d. Paul Westrick (Tinora), 7-3; 150 – C.J. Arroyo-Thompson (Archbold) d. Hayes Studenka (Evergreen), 8-5; 165 – Ethan Bowman (Archbold) d. Deagan Schwaigger (LC) fall, 4:53; 175 – Wydell McCoy (Ayersville) d. Brady Kimple (Evergreen) fall, 0:33; 190 – Cole McStoots (Fairview) d. Cahmden Pasco (Evergreen) major dec., 11-3; 215 – Cam’ron Kirtz (Swanton) d. Clayton Seel (LC), 7-0; 285- Brady Smith (Delta) d. Logan Pontious (Montpelier) injury