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Friday, October 23
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Sports

High School Football Schedule For Friday, October 23, 2026

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NWOAL

Archbold @ Liberty Center 7pm
Bryan @ Delta 7pm
Evergreen @ Patrick Henry 7pm
Wauseon @ Swanton 7pm

GLC

Edon @ Montpelier 7pm
Hilltop @ North Central 7pm
Whiteford (MI) @ Sand Creek (MI) 7pm
Erie Mason (MI) @ Summerfield (MI) 7pm

GMC

Hicksville @ Edgerton 7pm
Antwerp @ Ayersville 7pm
Tinora @ Paulding 7pm
Wayne Trace @ Fairview 7pm

NORTHERN 8 CONFERENCE

Stryker @ Sebring McKinley 6pm

 

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