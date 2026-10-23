High School Football Schedule For Friday, October 23, 2026

NWOAL
Archbold @ Liberty Center 7pm
Bryan @ Delta 7pm
Evergreen @ Patrick Henry 7pm
Wauseon @ Swanton 7pm
GLC
Edon @ Montpelier 7pm
Hilltop @ North Central 7pm
Whiteford (MI) @ Sand Creek (MI) 7pm
Erie Mason (MI) @ Summerfield (MI) 7pm
GMC
Hicksville @ Edgerton 7pm
Antwerp @ Ayersville 7pm
Tinora @ Paulding 7pm
Wayne Trace @ Fairview 7pm
NORTHERN 8 CONFERENCE
Stryker @ Sebring McKinley 6pm
Help us keep covering our neighbors.
A tip goes 100% to newsroom coverage. Or pick another way to support local news:
Having a garage sale? Place a classified ad ›