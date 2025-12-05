Close Menu
Friday, December 5
Sports

High School Sports Schedule For Friday, December 5, 2025

BOWLING

Delta @ Evergreen 4pm
Patrick Henry @ Wauseon 4pm
Liberty Center @ Bryan 4pm
Tinora @ Swanton 4pm

GIRLS BASKETBALL

Archbold @ Edgerton 6pm (JV 2 quarters)
Hilltop @ Stryker 6pm
Fayette @ Montpelier 6pm (JV 2 quarters)
North Central @ Pettisville 7:30pm (Varsity only)

BOYS BASKETBALL

North Central @ Waynesfield-Goshen 6pm
Bryan @ Wayne Trace 6pm
Evergreen @ Swanton 6pm


BOYS WRESTLING

Evergreen/Swanton/Wauseon (White) @ Northwood Invitational 4pm

GIRLS WRESTLING

Wauseon @ East Jackson (MI) Invitational

 

