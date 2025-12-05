High School Sports Schedule For Friday, December 5, 2025

BOWLING
Delta @ Evergreen 4pm
Patrick Henry @ Wauseon 4pm
Liberty Center @ Bryan 4pm
Tinora @ Swanton 4pm
GIRLS BASKETBALL
Archbold @ Edgerton 6pm (JV 2 quarters)
Hilltop @ Stryker 6pm
Fayette @ Montpelier 6pm (JV 2 quarters)
North Central @ Pettisville 7:30pm (Varsity only)
BOYS BASKETBALL
North Central @ Waynesfield-Goshen 6pm
Bryan @ Wayne Trace 6pm
Evergreen @ Swanton 6pm
BOYS WRESTLING
Evergreen/Swanton/Wauseon (White) @ Northwood Invitational 4pm
GIRLS WRESTLING
Wauseon @ East Jackson (MI) Invitational