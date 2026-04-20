Monday, April 20
High School Sports Schedule For Monday, April 20, 2026

VARSITY BASEBALL

NWOAL

Archbold @ Swanton 5pm
Bryan @ Patrick Henry 5pm
Delta @ Evergreen 5pm
Wauseon @ Liberty Center 5pm

BBC

Fayette @ Holgate 5pm

NON-LEAGUE

Edgerton @ North Central 5pm
Montpelier @ Fairview 5pm
Edon @ Hicksville 5pm
Erie Mason (MI) @ Hilltop 5pm
Emmanuel Christian @ Stryker 5pm

VARSITY SOFTBALL

NWOAL

Delta @ Evergreen 5pm
Archbold @ Swanton 5pm
Bryan @ Patrick Henry 5pm
Wauseon @ Liberty Center 5pm

NON-LEAGUE

Edon @ Hicksville 5pm
Tinora @ Hilltop 5pm
Emmanuel Christian @ Stryker 5pm
North Central @ Pettisville 5pm

TRACK & FIELD

Edon/Fayette @ Montpelier 4:30pm
Holgate/North Central @ Hilltop 4:30pm
Stryker @ Pettisville 4:30pm

BOYS TENNIS

Defiance @ Bryan 4:30pm
Rossford @ Wauseon 4:30pm

 

