Close Menu
Saturday, October 18
Login
Sports

High School Sports Schedule For Saturday, October 18, 2025

By No Comments1 Min Read

CROSS COUNTRY

Edgerton/Edon/Evergreen/Fayette/Hilltop/Montpelier/North Central/Pettisville/Stryker @ Division IV Districts 9am (@ Leaders Farms-Napoleon)
Swanton (girls) @ Division IV Districts 10am (@ Columbus Grove)
Archbold/Bryan/Delta/Swanton (boys)/Wauseon @ Division III Districts 11:20am (@ Columbus Grove)

BOYS SOCCER

DIVISION V SECTIONAL FINALS

No. 4 Archbold @ No. 2 Continental 12pm
No. 7 Evergreen @ No. 1 MVCD 1pm
No. 8 Pettisville @ No. 3 Kalida 5pm

FOOTBALL

NORTHERN 8

Sebring McKinley @ Stryker 1pm

TAAC

Hilltop @ Edon 7pm

 

Share.

Related Posts

Leave A Reply