High School Sports Schedule For Saturday, October 18, 2025

CROSS COUNTRY
Edgerton/Edon/Evergreen/Fayette/Hilltop/Montpelier/North Central/Pettisville/Stryker @ Division IV Districts 9am (@ Leaders Farms-Napoleon)
Swanton (girls) @ Division IV Districts 10am (@ Columbus Grove)
Archbold/Bryan/Delta/Swanton (boys)/Wauseon @ Division III Districts 11:20am (@ Columbus Grove)
BOYS SOCCER
DIVISION V SECTIONAL FINALS
No. 4 Archbold @ No. 2 Continental 12pm
No. 7 Evergreen @ No. 1 MVCD 1pm
No. 8 Pettisville @ No. 3 Kalida 5pm
FOOTBALL
NORTHERN 8
Sebring McKinley @ Stryker 1pm
TAAC
Hilltop @ Edon 7pm