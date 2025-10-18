High School Sports Schedule For Saturday, October 18, 2025

CROSS COUNTRY

Edgerton/Edon/Evergreen/Fayette/Hilltop/Montpelier/North Central/Pettisville/Stryker @ Division IV Districts 9am (@ Leaders Farms-Napoleon)

Swanton (girls) @ Division IV Districts 10am (@ Columbus Grove)

Archbold/Bryan/Delta/Swanton (boys)/Wauseon @ Division III Districts 11:20am (@ Columbus Grove)

BOYS SOCCER

DIVISION V SECTIONAL FINALS

No. 4 Archbold @ No. 2 Continental 12pm

No. 7 Evergreen @ No. 1 MVCD 1pm

No. 8 Pettisville @ No. 3 Kalida 5pm

FOOTBALL

NORTHERN 8

Sebring McKinley @ Stryker 1pm

TAAC

Hilltop @ Edon 7pm