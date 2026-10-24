High School Sports Schedule For Saturday, October 24, 2026

CROSS COUNTRY
Evergreen (boys) @ Division III Districts (Findlay Owens) 10:20am
Archbold (boys)/Bryan/Delta (girls)/Swanton (boys), Wauseon @ Division III Districts 11:20am (Columbus Grove)
Evergreen (girls) @ Division IV Districts 9am (Findlay Owens)
Edgerton/Edon/Fayette/Hilltop/Montpelier/North Central/Pettisville/Stryker @ Division IV Districts 9am (Leaders Farms)
Archbold (girls)/Delta (boys)/Swanton (boys) @ Division IV Districts 10am (Columbus Grove)
GIRLS SOCCER
DIVISION IV-NW 2 SECTIONAL FINALS
No. 10 Wauseon @ No. 2 Eastwood 2pm
No. 8 Bryan @ No. 3 Ottawa-Glandorf 2pm
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