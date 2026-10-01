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Thursday, October 1
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Sports

High School Sports Schedule For Thursday, October 1, 2026

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GIRLS TENNIS

Division II Sectionals @ Ottawa Hills 9am

BOYS GOLF

Division III Districts @ Stone Ridge Golf Club 8:30am

VOLLEYBALL

NON-LEAGUE
Archbold @ Kalida 5:30pm
Toledo Central Catholic @ Bryan 5:30pm
Toledo Bowsher @ Evergreen 5:30pm
Wauseon @ Toledo Start 5:30pm
Continental @ Edgerton 5:30pm
Paulding @ Delta 6pm

BBC
Fayette @ Edon 5:30pm
Holgate @ Hilltop 5:30pm
North Central @ Montpelier 5:30pm
Pettisville @ Stryker 5:30pm

BOYS SOCCER

Pettisville @ Swanton 5pm
Wauseon @ Napoleon 7pm

GIRLS SOCCER

NWOAL
Evergreen @ Delta 5pm
Bryan @ Archbold 7pm

 

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