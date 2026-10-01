High School Sports Schedule For Thursday, October 1, 2026

GIRLS TENNIS
Division II Sectionals @ Ottawa Hills 9am
BOYS GOLF
Division III Districts @ Stone Ridge Golf Club 8:30am
VOLLEYBALL
NON-LEAGUE
Archbold @ Kalida 5:30pm
Toledo Central Catholic @ Bryan 5:30pm
Toledo Bowsher @ Evergreen 5:30pm
Wauseon @ Toledo Start 5:30pm
Continental @ Edgerton 5:30pm
Paulding @ Delta 6pm
BBC
Fayette @ Edon 5:30pm
Holgate @ Hilltop 5:30pm
North Central @ Montpelier 5:30pm
Pettisville @ Stryker 5:30pm
BOYS SOCCER
Pettisville @ Swanton 5pm
Wauseon @ Napoleon 7pm
GIRLS SOCCER
NWOAL
Evergreen @ Delta 5pm
Bryan @ Archbold 7pm