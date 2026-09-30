High School Sports Scoreboard For September 29, 2026

VOLLEYBALL
BBC
Pettisville 3, Montpelier 0
Holgate 3, Fayette 0
Stryker 3, Hilltop 0
Edon 3, North Central 0
NWOAL
Bryan 3, Wauseon 1
Patrick Henry 3, Swanton 0
Archbold 3, Delta 0
Liberty Center 3, Evergreen 1
GMC
Ayersville 3, Edgerton 0
BOYS GOLF
Division II Districts (*indicates state qualifying team)
TEAM SCORES: 1. *Ottawa-Glandorf 322; 2. *Swanton 333; 3. Vermilion 339; 4. Bellevue 339; 5. Napoleon 344; 6. Archbold 344; 7. Eastwood 346; 8. Perkins 356; 9. Upper Sandusky 360.
INDIVIDUAL STATE QUALIFIERS: Grady Short (Archbold) 74 – Won playoff for medalist; Benjamin Routson (Genoa) 74. OTHER AREA INDIVIDUALS: 28. Hayden Timbrook (Evergreen) 86; 47. Jaydan Deel (Bryan) 97
GIRLS SOCCER
Archbold 4, Continental 0
BOYS SOCCER
TAAC
MVCD 4, Pettisville 1
NWOAL
Swanton 5, Liberty Center 2
Evergreen 5, Delta 1
Bryan 7, Archbold 0
BOYS CROSS COUNTRY
Hicksville 55, Holgate 51, Edgerton 63
GIRLS CROSS COUNTRY
Hicksville 38, Holgate 40, Edgerton 43
GIRLS TENNIS
Bryan 4, Elida 1