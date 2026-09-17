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Thursday, September 17
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Sports

High School Sports Schedule For Thursday, September 17, 2026

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BOYS GOLF

BBC Championships @ Ironwood Golf Course 9am
NWOAL Championships @ Suburban Golf Club 10am

GIRLS GOLF

Perrysburg @ Swanton 4pm
Hicksville/Montpelier/North Central @ Edgerton 4:30pm

VOLLEYBALL

Pettisville @ Archbold 5:30pm
North Central @ Stryker 5:30pm
Wauseon @ Hilltop 5:30pm
Fayette @ Montpelier 5:30pm
Evergreen @ Tinora 5:30pm
Edgerton @ Holgate 5:30pm
Fairview @ Swanton 5:30pm

BOYS SOCCER

Ottawa Hills @ Delta 5pm
Fremont Ross @ Swanton 5pm

GIRLS SOCCER

NWOAL
Delta @ Wauseon 5pm
Archbold @ Evergreen 7pm
Swanton @ Bryan 7pm

GIRLS TENNIS

Archbold @ Springfield 4:30pm
Bryan @ Wauseon 4:30pm

 

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