High School Sports Schedule For Thursday, September 17, 2026

BOYS GOLF
BBC Championships @ Ironwood Golf Course 9am
NWOAL Championships @ Suburban Golf Club 10am
GIRLS GOLF
Perrysburg @ Swanton 4pm
Hicksville/Montpelier/North Central @ Edgerton 4:30pm
VOLLEYBALL
Pettisville @ Archbold 5:30pm
North Central @ Stryker 5:30pm
Wauseon @ Hilltop 5:30pm
Fayette @ Montpelier 5:30pm
Evergreen @ Tinora 5:30pm
Edgerton @ Holgate 5:30pm
Fairview @ Swanton 5:30pm
BOYS SOCCER
Ottawa Hills @ Delta 5pm
Fremont Ross @ Swanton 5pm
GIRLS SOCCER
NWOAL
Delta @ Wauseon 5pm
Archbold @ Evergreen 7pm
Swanton @ Bryan 7pm
GIRLS TENNIS
Archbold @ Springfield 4:30pm
Bryan @ Wauseon 4:30pm