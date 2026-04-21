Close Menu
Tuesday, April 21
Login
Sports

High School Sports Schedule For Tuesday, April 21, 2026

By No Comments1 Min Read

TRACK & FIELD

Archbold/Liberty Center @ Evergreen 4:30pm
Delta/Patrick Henry @ Bryan 4:30pm
Swanton @ Wauseon 4:30pm
Fairview/Wayne Trace @ Edgerton 4:30pm

VARSITY SOFTBALL

BBC

Edon @ Montpelier 5pm
Hilltop @ Fayette 5pm
North Central @ Stryker 5pm
Holgate @ Pettisville 5pm

GMC

Antwerp @ Edgerton 5pm

NWOAL

Liberty Center @ Delta 5pm
Patrick Henry @ Wauseon 5pm

NON-LEAGUE

Evergreen @ Otsego 5pm
Archbold @ Convoy Crestview 5pm
Clay @ Bryan 5pm

VARSITY BASEBALL

GMC

Antwerp @ Edgerton 5pm

BBC

Hilltop @ Fayette 5pm
Edon @ Montpelier 5pm
North Central @ Stryker 5pm
Holgate @ Pettisville 5pm

NWOAL

Liberty Center @ Delta 5pm

NON-LEAGUE

Evergreen @ Otsego 5pm
Lake @ Swanton 5pm

BOYS TENNIS

Bryan @ Ottawa Hills 4:30pm

 

Leave A Reply