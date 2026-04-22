Close Menu
Tuesday, April 21
Login
Sports

High School Sports Scoreboard For April 21, 2026

By No Comments1 Min Read

VARSITY SOFTBALL

NWOAL

Delta 5, Liberty Center 4
Patrick Henry 11, Wauseon 7

BBC

Montpelier 9, Edon 5
Hilltop 18, Fayette 0 (5 innings)
Pettisville 15, Holgate 3 (5 innings)
North Central 13, Stryker 4

GMC

Edgerton 13, Antwerp 3 (6 innings)

NON-LEAGUE

Bryan 2, Clay 1
Evergreen 20, Otsego 9 (5 innings)
Archbold 7, Crestview 3

VARSITY BASEBALL

NWOAL

Liberty Center 11, Delta 1

BBC

Montpelier 10, Edon 1
Hilltop 12, Fayette 1 (5 innings)
North Central 14, Stryker 0 (5 innings)
Holgate 9, Pettisville 4

GMC

Edgerton 13, Antwerp 1 (5 innings)

NON-LEAGUE

Otsego 4, Evergreen 3
Lake 5, Swanton 2

GIRLS TRACK & FIELD

Wauseon 113, Swanton 19
Wayne Trace 59, Fairview 54, Edgerton 49
Patrick Henry 62.5, Delta 54.5, Bryan 54

BOYS TRACK & FIELD

Wauseon 111, Swanton 26
Fairview 75, Wayne Trace 48, Edgerton 42
Bryan 89.5, Patrick Henry 42, Delta 38.5

 

Related Posts

Leave A Reply