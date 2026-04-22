High School Sports Scoreboard For April 21, 2026

VARSITY SOFTBALL
NWOAL
Delta 5, Liberty Center 4
Patrick Henry 11, Wauseon 7
BBC
Montpelier 9, Edon 5
Hilltop 18, Fayette 0 (5 innings)
Pettisville 15, Holgate 3 (5 innings)
North Central 13, Stryker 4
GMC
Edgerton 13, Antwerp 3 (6 innings)
NON-LEAGUE
Bryan 2, Clay 1
Evergreen 20, Otsego 9 (5 innings)
Archbold 7, Crestview 3
VARSITY BASEBALL
NWOAL
Liberty Center 11, Delta 1
BBC
Montpelier 10, Edon 1
Hilltop 12, Fayette 1 (5 innings)
North Central 14, Stryker 0 (5 innings)
Holgate 9, Pettisville 4
GMC
Edgerton 13, Antwerp 1 (5 innings)
NON-LEAGUE
Otsego 4, Evergreen 3
Lake 5, Swanton 2
GIRLS TRACK & FIELD
Wauseon 113, Swanton 19
Wayne Trace 59, Fairview 54, Edgerton 49
Patrick Henry 62.5, Delta 54.5, Bryan 54
BOYS TRACK & FIELD
Wauseon 111, Swanton 26
Fairview 75, Wayne Trace 48, Edgerton 42
Bryan 89.5, Patrick Henry 42, Delta 38.5