High School Sports Schedule For Tuesday, October 27, 2026

VOLLEYBALL
DIVISION IV-NW 2 DISTRICT SEMIFINAL
@ Perrysburg HS
No. 5 Bryan vs. No. 1 Lake 7:30pm
DIVISION V-NW 1 DISTRICT SEMIFINAL
@ Bluffton University
No. 2 Paulding vs. No. 3 Archbold 8pm
DIVISION V-NW 2 DISTRICT SEMIFINAL
@ Bluffton University
No. 1 Coldwater vs. No. 5 Swanton 6:30pm
DIVISION VI-NW 1 DISTRICT SEMIFINAL
@ Defiance HS
No. 1 Patrick Henry vs. No. 5 Evergreen 6pm
BOYS SOCCER
DIVISION V-NW 3 DISTRICT SEMIFINAL
@ Sylvania Southview HS
No. 6 Archbold vs. No. 4 MVCD 7:15pm
Help us keep covering our neighbors.
A tip goes 100% to newsroom coverage. Or pick another way to support local news:
Having a garage sale? Place a classified ad ›