High School Sports Schedule For Tuesday, September 1, 2026

VOLLEYBALL
NWOAL
Bryan @ Archbold 5:30pm
Delta @ Liberty Center 5:30pm
Swanton @ Evergreen 5:30pm
Wauseon @ Patrick Henry 5:30pm
NON-LEAGUE
Edgerton @ Stryker 5:30pm
Edon @ Pettisville 5:30pm
Fayette @ North Central 5:30pm
Montpelier @ Hilltop 5:30pm
BOYS GOLF
Antwerp/Liberty Center/Hicksville @ Hilltop 4pm
North Central @ Edon 4pm
Delta/Edgerton @ Ayersville 4:30pm
Evergreen @ MVCD 4:30pm
GIRLS GOLF
Wauseon @ Evergreen 3pm
Bryan/Montpelier/Patrick Henry @ Antwerp 4:30pm
BOYS SOCCER
Woodmore @ Evergreen 5pm
Pettisville @ Emmanuel Christian 5pm
Bryan @ Continental 7pm
GIRLS SOCCER
Toledo Notre Dame @ Delta 5pm
Wauseon @ Swanton 5pm
Evergreen @ Bryan 7pm
Liberty Center @ Archbold 7pm
GIRLS TENNIS
Toledo Central Catholic @ Archbold 4:30pm (CANCELLED)
Bryan @ Lima CC 5pm
CROSS COUNTRY
Delta/Fayette/Pettisville Wauseon @ Napoleon 4:30pm
Edgerton/Edon/Hilltop/North Central @ Antwerp 4:30pm