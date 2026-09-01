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Tuesday, September 1
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Sports

High School Sports Schedule For Tuesday, September 1, 2026

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VOLLEYBALL

NWOAL

Bryan @ Archbold 5:30pm
Delta @ Liberty Center 5:30pm
Swanton @ Evergreen 5:30pm
Wauseon @ Patrick Henry 5:30pm

NON-LEAGUE

Edgerton @ Stryker 5:30pm
Edon @ Pettisville 5:30pm
Fayette @ North Central 5:30pm
Montpelier @ Hilltop 5:30pm

BOYS GOLF

Antwerp/Liberty Center/Hicksville @ Hilltop 4pm
North Central @ Edon 4pm
Delta/Edgerton @ Ayersville 4:30pm
Evergreen @ MVCD 4:30pm

GIRLS GOLF

Wauseon @ Evergreen 3pm
Bryan/Montpelier/Patrick Henry @ Antwerp 4:30pm

BOYS SOCCER

Woodmore @ Evergreen 5pm
Pettisville @ Emmanuel Christian 5pm
Bryan @ Continental 7pm

GIRLS SOCCER

Toledo Notre Dame @ Delta 5pm
Wauseon @ Swanton 5pm
Evergreen @ Bryan 7pm
Liberty Center @ Archbold 7pm

GIRLS TENNIS

Toledo Central Catholic @ Archbold 4:30pm (CANCELLED)
Bryan @ Lima CC 5pm

CROSS COUNTRY

Delta/Fayette/Pettisville Wauseon @ Napoleon 4:30pm
Edgerton/Edon/Hilltop/North Central @ Antwerp 4:30pm

 

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