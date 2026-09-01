High School Sports Schedule For Tuesday, September 1, 2026

VOLLEYBALL

NWOAL

Bryan @ Archbold 5:30pm

Delta @ Liberty Center 5:30pm

Swanton @ Evergreen 5:30pm

Wauseon @ Patrick Henry 5:30pm

NON-LEAGUE

Edgerton @ Stryker 5:30pm

Edon @ Pettisville 5:30pm

Fayette @ North Central 5:30pm

Montpelier @ Hilltop 5:30pm

BOYS GOLF

Antwerp/Liberty Center/Hicksville @ Hilltop 4pm

North Central @ Edon 4pm

Delta/Edgerton @ Ayersville 4:30pm

Evergreen @ MVCD 4:30pm

GIRLS GOLF

Wauseon @ Evergreen 3pm

Bryan/Montpelier/Patrick Henry @ Antwerp 4:30pm

BOYS SOCCER

Woodmore @ Evergreen 5pm

Pettisville @ Emmanuel Christian 5pm

Bryan @ Continental 7pm

GIRLS SOCCER

Toledo Notre Dame @ Delta 5pm

Wauseon @ Swanton 5pm

Evergreen @ Bryan 7pm

Liberty Center @ Archbold 7pm

GIRLS TENNIS

Toledo Central Catholic @ Archbold 4:30pm (CANCELLED)

Bryan @ Lima CC 5pm

CROSS COUNTRY

Delta/Fayette/Pettisville Wauseon @ Napoleon 4:30pm

Edgerton/Edon/Hilltop/North Central @ Antwerp 4:30pm