Close Menu
Tuesday, September 16
Login
Sports

High School Sports Schedule For Tuesday, September 16, 2025

By No Comments1 Min Read

GIRLS SOCCER

Evergreen @ Archbold 5pm
Bryan @ Swanton 5pm
Wauseon @ Delta 5pm

BOYS SOCCER

Miller City @ Wauseon 5pm
Pettisville @ Toledo Christian 5pm

VOLLEYBALL

NWOAL

Wauseon @ Archbold 5:30pm
Bryan @ Liberty Center 5:30pm
Swanton @ Delta 5:30pm
Evergreen @ Patrick Henry 5:30pm

GMC

Ayersville @ Edgerton 5:30pm

NON-LEAGUE

Fayette @ Stryker 5:30pm
Edon @ Montpelier 5:30pm
North Central @ Hilltop 5:30pm


BOYS GOLF

Ottawa-Glandorf @ Archbold 4:30pm
Bryan/Defiance @ Wauseon 4:30pm

GIRLS GOLF

Delta @ Evergreen 3pm

GIRLS TENNIS

Maumee @ Bryan 4:30pm
Ottawa-Glandorf @ Archbold 5pm


CROSS COUNTRY

Evergreen @ Blissfield (MI) 4:30pM
Edgerton/Edon/North Central @ Montpelier 4:30pm

 

Share.

Related Posts

Leave A Reply