Tuesday, September 23
High School Sports Schedule For Tuesday, September 23, 2025

GIRLS GOLF

Edgerton/Hilltop/Montpelier @ Division II Sectionals 10am (Auglaize GC-Defiance)
Archbold/Delta/Evergreen/North Central/Stryker/Swanton/Wauseon @ Division II Sectionals 9:30am (Ironwood GC-Wauseon)

BOYS GOLF

Swanton @ Anthony Wayne 3:30pm
Tinora @ North Central 4pm

VOLLEYBALL

NWOAL

Evergreen @ Archbold 5:30pm
Delta @ Wauseon 5:30pm
Swanton @ Bryan 6pm

BBC

Stryker @ Holgate 5:30pm
Montpelier @ Hilltop 5:30pm
Fayette @ North Central 5:30pm
Edon @ Pettisville 5:30pm

GMC

Edgerton @ Paulding 5:30pm


BOYS SOCCER

Bryan @ Wauseon 5pm
Swanton @ Evergreen 5pm
Pettisville @ Emmanuel Christian 6pm
Liberty Center @ Delta 7pm

GIRLS SOCCER

Archbold @ Continental 5pm

GIRLS TENNIS

Archbold @ Toledo Christian 4:30pm
Toledo Start @ Wauseon 5pm


CROSS COUNTRY

Hilltop/Hamilton (IN)/NOCA @ North Central 4pm
Hicksville/Holgate @ Edgerton 4:30pm

 

 

 

