High School Sports Schedule For Tuesday, September 29, 2026

BOYS GOLF

Division II Districts @ Maumee Bay State Park 9am

VOLLEYBALL

NWOAL

Archbold @ Delta 5:30pm

Wauseon @ Bryan 5:30pm

Evergreen @ Liberty Center 5:30pm

Swanton @ Patrick Henry 5:30pm

BBC

Edon @ North Central 5:30pm

Stryker @ Hilltop 5:30pm

Montpelier @ Pettisville 5:30pm

Fayette @ Holgate 5:30pm

GMC

Edgerton @ Ayersville 5:30pm

BOYS SOCCER

NWOAL

Delta @ Evergreen 5pm

Liberty Center @ Swanton 5pm

Archbold @ Bryan 7pm

TAAC

MVCD @ Pettisville 5pm

GIRLS SOCCER

Continental @ Archbold 5pm

GIRLS TENNIS

Archbold @ Toledo Christian 4:30pm

Ayersville @ Wauseon 4:30pm

Bryan @ Elida 5pm

CROSS COUNTRY

Hicksville/Holgate @ Edgerton 4:30pm