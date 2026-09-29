High School Sports Schedule For Tuesday, September 29, 2026

BOYS GOLF
Division II Districts @ Maumee Bay State Park 9am
VOLLEYBALL
NWOAL
Archbold @ Delta 5:30pm
Wauseon @ Bryan 5:30pm
Evergreen @ Liberty Center 5:30pm
Swanton @ Patrick Henry 5:30pm
BBC
Edon @ North Central 5:30pm
Stryker @ Hilltop 5:30pm
Montpelier @ Pettisville 5:30pm
Fayette @ Holgate 5:30pm
GMC
Edgerton @ Ayersville 5:30pm
BOYS SOCCER
NWOAL
Delta @ Evergreen 5pm
Liberty Center @ Swanton 5pm
Archbold @ Bryan 7pm
TAAC
MVCD @ Pettisville 5pm
GIRLS SOCCER
Continental @ Archbold 5pm
GIRLS TENNIS
Archbold @ Toledo Christian 4:30pm
Ayersville @ Wauseon 4:30pm
Bryan @ Elida 5pm
CROSS COUNTRY
Hicksville/Holgate @ Edgerton 4:30pm