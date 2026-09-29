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Tuesday, September 29
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Sports

High School Sports Schedule For Tuesday, September 29, 2026

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BOYS GOLF

Division II Districts @ Maumee Bay State Park 9am

VOLLEYBALL

NWOAL
Archbold @ Delta 5:30pm
Wauseon @ Bryan 5:30pm
Evergreen @ Liberty Center 5:30pm
Swanton @ Patrick Henry 5:30pm

BBC
Edon @ North Central 5:30pm
Stryker @ Hilltop 5:30pm
Montpelier @ Pettisville 5:30pm
Fayette @ Holgate 5:30pm

GMC
Edgerton @ Ayersville 5:30pm

BOYS SOCCER

NWOAL
Delta @ Evergreen 5pm
Liberty Center @ Swanton 5pm
Archbold @ Bryan 7pm

TAAC
MVCD @ Pettisville 5pm

GIRLS SOCCER

Continental @ Archbold 5pm

GIRLS TENNIS

Archbold @ Toledo Christian 4:30pm
Ayersville @ Wauseon 4:30pm
Bryan @ Elida 5pm

CROSS COUNTRY

Hicksville/Holgate @ Edgerton 4:30pm

 

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