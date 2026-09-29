High School Sports Scoreboard For September 28, 2026

VOLLEYBALL
Archbold 3, Rossford 0
Ayersville 3, Montpelier 0
Stryker 3, Wauseon 2
Hilltop 3, Antwerp 0
Swanton 3, North Central 0
Defiance 3, Bryan 0
Fayette 3, Emmanuel Christian 1
GIRLS GOLF
Division II Districts (*indicates state qualifying team)
TEAM SCORES: 1. *Milan Edison 373; 2. *Wynford 378; 3. *Delphos St. John’s 389; 4. *Wauseon 391; 5. Van Buren 402; 6. Clear Fork 404; 7. New Bremen 405; 8. St. Henry 408; 10. Upper Sandusky 416; 11. Montpelier 418; 12. Fremont St. Joseph C.C. 419; 13. Otsego 423; 14. Delta 429; 15. Coldwater 441; 16. Woodmore 461; 17. Delphos Jefferson 471; 18. Ayersville 473
INDIVIDUAL STATE QUALIFIERS: Ryan Dickman (FSJCC) 84, 4. Alyssa Froning (Coldwater) 87, Chaeyeon(Joy) Kim (St. Peter’s) 87, Mackenzie Grahn (Delta) 88-Won playoff for 4th individual; OTHER AREA GOLFERS: 7. Brie Grime (Archbold) 88-Lost playoff for 4th individual, T26. Sophie Eustace (NC) 97, T29. Gabbie (Swanton) 98
GIRLS SOCCER
Genoa 11, Wauseon 0
Van Buren 3, Evergreen 0
Toledo Christian 7, Swanton 0