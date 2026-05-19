Tuesday, May 19
High School Sports Schedule For Tuesday, May 19, 2026 (WEATHER PERMITTING)

VARSITY SOFTBALL

DIVISION IV – NORTHWEST 1
DISTRICT SEMIFINAL

At Sylvania Northview
No. 5 Rossford vs. No. 1 Bryan 5pm

DIVISION V – NORTHWEST 1
DISTRICT SEMIFINAL

At Napoleon
No. 6 Delphos Jefferson vs. No. 1 Archbold 2pm (POSTPONED; RESCHEDULED FOR 5/20)

DIVISION V – NORTHWEST 2
DISTRICT SEMIFINAL

At Napoleon
No. 2 Swanton vs. No. 3 Paulding 4:30pm (POSTPONED; RESCHEDULED FOR 5/20)

VARSITY BASEBALL

DIVISION VII – NORTHWEST 1
SECTIONAL SEMIFINAL

No. 8 Stryker @ No. 7 Antwerp 4:15pm

REGULAR SEASON

Bryan @ Fairview 4:30pm
Napoleon @ Wauseon 5pm
Miller City @ Delta 5pm
Edgerton @ Montpelier 5pm
Paulding @ Edon 5pm
Pettisville @ Hilltop 5pm
North Central @ Lenawee Christian 5pm
Archbold @ Delphos St. John’s 5pm

 

