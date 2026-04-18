Sunday, April 19
High School Sports Scoreboard For April 17, 2026

VARSITY SOFTBALL

BBC

Pettisville 14, North Central 3 (6 innings)

NWOAL

Bryan 6, Archbold 0

NON-LEAGUE

Montpelier 7, Delta 6
Evergreen 9, Edon 3
Swanton 15, Ottawa Hills 0 (5 innings)
Elmwood 13, Wauseon 3 (5 innings)
Edgerton 11, Liberty Center 3

VARSITY BASEBALL

NWOAL

Patrick Henry 2, Wauseon 1

BBC

North Central 11, Pettisville 2

GMC

Ayersville 2, Edgerton 0

NON-LEAGUE

Archbold 14, Holgate 3 (5 innings)
Evergreen 7, Edon 6
Hilltop 6, Continental 0
Swanton 14, Elmwood 2 (5 innings)
Bryan 10, Montpelier 9

BOYS TENNIS

Bryan 5, Oak Harbor 0

 

