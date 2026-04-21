Tuesday, April 21
High School Sports Scoreboard For April 20, 2026

VARSITY SOFTBALL

NWOAL

Bryan 12, Patrick Henry 0 (5 innings)
Evergreen 11, Delta 2
Wauseon 12, Liberty Center 2 (6 innings)
Swanton 3, Archbold 1

NON-LEAGUE

Hicksville 8, Edon 3
Hilltop 4, Tinora 3
Pettisville 12, North Central 11
Emmanuel Christian 12, Stryker 2

VARSITY BASEBALL

NWOAL

Swanton 10, Archbold 0 (5 innings)
Patrick Henry 5, Bryan 2
Wauseon 1, Liberty Center 0
Evergreen 13, Delta 6

BBC

Holgate 12, Fayette 0 (5 innings)

NON-LEAGUE

North Central 2, Edgerton 1
Hicksville 3, Edon 1
Fairview 6, Montpelier 2
Hilltop 14, Erie Mason, MI 1 (5 innings)
Emmanuel Christian 5, Stryker 3

GIRLS TRACK & FIELD

Montpelier 60, Edon 55, Fayette 40
Stryker 74, Pettisville 60

BOYS TRACK & FIELD

Montpelier 69, Edon 60, Fayette 28
Pettisville 94, Stryker 20

BOYS TENNIS

Bryan 5, Defiance 0
Wauseon 4, Rossford 1

 

