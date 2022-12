High School Sports Scoreboard For December 17, 2022

GIRLS BASKETBALL

Ayersville 41 Montpelier 30

Antwerp 49 North Central 20

Evergreen 62 Maumee 40

BOYS BASKETBALL

Montpelier 70 Jones Leadership Academy 60

Swanton 53 Edgerton 40

Napoleon 43 Bryan 35

Pettisville 62 Fairview 41

Fayette 60 Hilltop 34

Hicksville 40 Stryker 31

Archbold 46 Edon 26

Parkway 60 North Central 39

VARSITY WRESTLING

Olentangy Liberty Classic (29 teams)

1. Olentangy Liberty 300; 2. Jonathan Alder 159; 3. Marysville 155; 4. Lancaster 150; 5. Delta 128

Fricker’s Duals (Day 2)

Wauseon (1-4); lost to Miami Trace 49-25; lost to Perrysburg 49-9; d. Mechanicsburg 36-33; lost to Richmond (MI) 36-35 lost to Evergreen 34-27

Archbold (3-2); d. Ashland 45-36; d. Fairview 44-27; lost to Anthony Wayne 37-36; lost to Miami Trace 47-33; d. Mechanicsburg 48-20

Evergreen (1-3); lost to Liberty Center 45-34; lost to Napoleon 63-11; lost to Logan Elm 40-25; d. Wauseon 37-24

Coshocton Classic (20 teams)

1. Clearfork 470.5; 2. New Philadelphia 414; Malvern 358.5;4. Philo 286; 5. Bryan 266.5