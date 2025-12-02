High School Sports Scoreboard For December 2, 2025

GIRLS BASKETBALL
Edon 49, Montpelier 24
Wauseon 40, Edgerton 27
Archbold 55, Fairview 51
Stryker 45, Antwerp 20
Wayne Trace 46, Bryan 37
Ayersville 59, Pettisville 35
Hilltop 37, North Central 20
Delta 73, Genoa 60
BOYS BASKETBALL
Fayette 54, Hudson, MI 51 (OT)
BOYS SWIMMING & DIVING
Toledo St. John’s 123, Wauseon 47
Bryan 100, Ayersville 58
GIRLS SWIMMING & DIVING
Toledo Notre Dame 86, Wauseon 56
Bryan 137, Ayersville 33
BOYS BOWLING
Bryan 2252, Evergreen 2122
GIRLS BOWLING
Bryan 2151, Evergreen 1561