Tuesday, December 2
High School Sports Scoreboard For December 2, 2025

By

GIRLS BASKETBALL

Edon 49, Montpelier 24
Wauseon 40, Edgerton 27
Archbold 55, Fairview 51
Stryker 45, Antwerp 20
Wayne Trace 46, Bryan 37
Ayersville 59, Pettisville 35
Hilltop 37, North Central 20
Delta 73, Genoa 60

BOYS BASKETBALL

Fayette 54, Hudson, MI 51 (OT)

BOYS SWIMMING & DIVING

Toledo St. John’s 123, Wauseon 47
Bryan 100, Ayersville 58

GIRLS SWIMMING & DIVING

Toledo Notre Dame 86, Wauseon 56
Bryan 137, Ayersville 33


BOYS BOWLING

Bryan 2252, Evergreen 2122

GIRLS BOWLING

Bryan 2151, Evergreen 1561

 

