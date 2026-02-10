High School Sports Scoreboard For February 10, 2026

GIRLS BASKETBALL
Evergreen 56, Ottawa Hills 36
Pettisville 34, Antwerp 28
Hicksville 53, North Central 34
BOYS BASKETBALL
Evergreen 80, Fayette 65
Archbold 58, Stryker 57
Montpelier 58, Fairview 45
BOYS BOWLING
Division II Sectionals (*indicates team advancing to districts)
TEAM SCORES: *1. Bryan 3,957; *2. Napoleon 3,907; *3. Bluffton 3,902; *4. Patrick Henry 3,836; 5. Ottawa Glandorf 3,760; 6. Liberty Center 3,739; 7. Miller City 3,593; 8. Wauseon 3,528; 9. Evergreen 3,425; 10. Tinora 3,311; 11. Delta 3,035; 12. Delphos Jefferson 2,996; 13. Swanton 2,731
INDIVIDUAL DISTRICT QUALIFIERS: Wesley Wilhelm (Liberty Center), Jakob Yocom (Wauseon), Daegon Begin (Tinora), Xaviar Robinette (Evergreen)