Tuesday, February 10
Sports

High School Sports Scoreboard For February 10, 2026

GIRLS BASKETBALL

Evergreen 56, Ottawa Hills 36
Pettisville 34, Antwerp 28
Hicksville 53, North Central 34

BOYS BASKETBALL

Evergreen 80, Fayette 65
Archbold 58, Stryker 57
Montpelier 58, Fairview 45

BOYS BOWLING

Division II Sectionals (*indicates team advancing to districts)
TEAM SCORES: *1. Bryan 3,957; *2. Napoleon 3,907; *3. Bluffton 3,902; *4. Patrick Henry 3,836; 5. Ottawa Glandorf 3,760; 6. Liberty Center 3,739; 7. Miller City 3,593; 8. Wauseon 3,528; 9. Evergreen 3,425; 10. Tinora 3,311; 11. Delta 3,035; 12. Delphos Jefferson 2,996; 13. Swanton 2,731

INDIVIDUAL DISTRICT QUALIFIERS: Wesley Wilhelm (Liberty Center), Jakob Yocom (Wauseon), Daegon Begin (Tinora), Xaviar Robinette (Evergreen)


 

