Saturday, February 14
High School Sports Scoreboard For February 14, 2026

GIRLS BASKETBALL

Swanton 38, Montpelier 27

BOYS BASKETBALL

Genoa 67, Evergreen 54
North Central 64, Edgerton 45
Montpelier 67, Ayersville 64
Ottawa-Glandorf 55, Archbold 48
Pettisville 54, Wauseon 39
Hicksville 61, Hilltop 58
Paulding 70, Bryan 53

BOYS WRESTLING

Division III State Duals

QUARTERFINALS
Barnesville 34, Delta 33
Archbold 58, Versailles 14
Waynedale 67, Tuslaw 6
Lake Catholic 56, Miami East 19

SEMIFINALS
Waynedale 55, Barnesville 12
Archbold 35, Lake Catholic 31


CONSOLATION SEMIFINALS
Delta 64, Tuslaw 12
Versailles 51, Miami East 26

FIRST PLACE
Waynedale 38, Archbold 18

THIRD PLACE
Barnesville 39, Lake Catholic 36


FIFTH PLACE
Delta 38, Versailles 30

SEVENTH PLACE
Miami East 49, Tuslaw 30

 

