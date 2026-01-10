Close Menu
Friday, January 9
Login
Sports

High School Sports Scoreboard For January 9, 2026

By No Comments1 Min Read

GIRLS BASKETBALL

NWOAL
Wauseon 55, Swanton 13
Patrick Henry 45, Evergreen 21
Archbold 54, Liberty Center 37
Delta 48, Bryan 44

BBC
Stryker 54, Montpelier 20
Edon 43, Hilltop 29
Fayette 58, Pettisville 36
North Central 32, Holgate 28

BOYS BASKETBALL

NON-LEAGUE
Genoa 72, Swanton 30

GMC
Tinora 53, Edgerton 40

BOYS BOWLING

Wauseon 2370, Evergreen 2056

GIRLS BOWLING

Wauseon 2104, Evergreen 1772

BOYS WRESTLING

PERRYSBURG INVITATIONAL TOURNAMENT (After day 1)
TEAM SCORES: 1. Perrysburg 114; 2. Archbishop Moeller 95; 3. PENN 67; 4. Clearfork 62.5; 5. Bellevue 60.5; T12. Delta 48.5; T.18 Wauseon 42.5; T34. Swanton 23.5; 44. Evergreen 16


 

Related Posts

Leave A Reply