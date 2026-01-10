High School Sports Schedule For Saturday, January 10, 2026

BOYS WRESTLING
Archbold (Blue)/Delta/Evergreen/Swanton/Wauseon @ Perrysburg Invitational Tournament 9am
Edgerton/Montpelier @ Woodmore “A” Classic 9am
Archbold/Bryan @ Crestview Duals 9am
GIRLS WRESTLING
Archbold/Wauseon @ Arcadia Invitational 9am
GIRLS BASKETBALL
Toledo Christian @ Hilltop 12pm
Antwerp @ Fayette 1pm (JV 2 quarters)
Elmwood @ Delta 4pm
Tinora @ Edon 4:45pm
BOYS BASKETBALL
Fayette @ Morenci (MI) 1pm
Bryan @ Elida 4pm
Evergreen @ Fairview 4:30pm
Tinora @ Edon 4:45pm
Elmwood @ Delta 5:30pm
Pettisville @ Edgerton 6pm
Archbold @ Hicksville 6pm
Defiance @ Wauseon 6pm
BOWLING
Wauseon @ Anthony Wayne 9am
SWIMMING & DIVING
Bryan/Wauseon @ Oak Harbor Swimming Invitational 10am