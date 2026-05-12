Monday, May 11
High School Sports Scoreboard For May 11, 2026

VARSITY SOFTBALL

NON-LEAGUE

Sylvania Northview 10, Delta 0 (5 innings)
Edgerton 7, Fremont (IN) 6
Evergreen 10, Ottawa Hills 2
Montpelier 17, Pettisville 5 (5 innings)
Ayersville 12, Wauseon 2 (6 innings)
Hilltop 17, North Central 0 (5 innings)

BBC

Edon 17, Stryker 1 (5 innings)
Hilltop 11, North Central 0 (5 innings)

VARSITY BASEBALL

NON-LEAGUE

Archbold 12, Pettisville 3
Montpelier 3, Delta 2 (8 innings)
Wauseon 8, Edgerton 3
Hicksville 8, Fayette 3
North Central 4, Hudson, MI 3 (10 innings)
Whiteford (MI) 6, Swanton 5

BBC

Edon 11, Stryker 0 (5 innings)

 

