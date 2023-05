High School Sports Scoreboard For May 27, 2023

VARSITY TRACK & FIELD

BOYS REGIONAL RESULTS

DIVISION II (@ Piqua)

TEAM SCORES: 1. Brookville 49; 2. Carroll 43; 3. Indian Hill 40; 4. Napoleon 34; 5. Springfield Shawnee 31; 7. Delta 27; T30. Bryan 8; 46. Wauseon 3

AREA RUNNING EVENT TOP 8 PLACERS: 100 meters – 5. R. Garza (B) 11.30; 400 meters – 5. B. Devlin (B) 50.79; 3200 meters – 110 hurdles – 4. R. WYSE 15.94; 300 hurdles – 1. E. MORA (D) 39.40; 4×200 relay – 7. Delta (E. Mora, C. Mignin, Ju. Ruple, Ja. Ruple) 1:31.66; 4×400 relay – 5. Delta (E. Mora, A. York, B. Knapp, Ja. Ruple) 3:28. 67; 4×800 relay – 6. Wauseon (Z. Torres, J. Bourn, A. Pena, J. Callan) 8:30.40; AREA FIELD EVENT TOP 8 PLACERS: Pole vault – 6. Ju. Ruple (D) 13-0; Discus – 6. Hallett (D) 136-10 (BOLD INDICATES AUTOMATIC STATE QUALIFIER)

DIVISION III (@ Fostoria)

TEAM SCORES (41 TEAMS) 1. Columbus Grove 85; 2. Tinora 55; 3. Margaretta 43; T4. Ottawa Hills 42, Bluffton 42; 7. Edgerton 32; 25. Pettisville 7; 29. Montpelier 4; T39. North Central 2

AREA RUNNING EVENT TOP 8 PLACERS: 100 meters – 6. O. Roth (E) 11.53; 200 meters – 5. O. Roth (E) 23.17, 7. S. Haley (P) 23.4; 400 meters – 6. D. Burke (E) 52.20, 8. L. Graffice (P) 52.6; 3200 meters – 8. Z. McWatters (P) 10:11.05; 110 hurdles – 1. C. HERMAN (E) 15.28; 300 hurdles – 2. C. HERMAN (E) 39.28; 4×200 relay – 5. Edgerton (D. Burke, C. Sinclair, C. Herman, O. Roth) 1:32.42, 7. Pettisville (L. Graffice, S. Adkins, Z. McWatters, S. Haley) 1:33.01; 4×400 relay – 8. Pettisville (L. Graffice, S. Haley, J. Leppelmeier, Z. McWatters) 3:34.69; AREA FIELD EVENT TOP 8 PLACERS: High jump – 7. J. Burt (NC) 6-01; Shot put – 5. L. Pontious (M) 49-5.50 (BOLD INDICATES AUTOMATIC STATE QUALIFIER)

GIRLS REGIONAL RESULTS

Division II (@ Piqua)

TEAM SCORES: 1. Bellefontaine 85; 2. Ottawa-Glandorf 68; 3. Oakwood 54; 4. Van Wert 38; 5. Carroll 37; T11. Bryan 23; 13. Wauseon 20; 27. Archbold 5.50; 34. Swanton 3

AREA RUNNING EVENT TOP 8 PLACERS: 100 meters – 3. J. SCHENKEL (B) 12.66; 200 meters – 1. J. SCHENKEL (B) 25.01; 1600 meters – 4. K. THORMEIER (B) 5:10.31, 5. G. RHOADES (W) 5:11.11; 3200 meters – 6. G. Rhoades (W) 12:03.30, 8. K. Thormeier (B) 12:08.30; 300 hurdles – 4. M. MIRELES (A) 46.69; 4×800 relay – 8. Bryan (M. Smith, M. Vollmar, N. Stickney, K. Thormeier) 10:12.97; (AREA FIELD EVENT TOP 8 PLACERS: High jump – 6. M. Yeager (S) 5-00; Pole vault – 5. T. Rupp (W) 11-4; Long jump – 6. T. Rupp (W) 17-2.75 (BOLD INDICATES AUTOMATIC STATE QUALIFIER; BOLD ITALIC INDICATES WILDCARD STATE QUALIFIER)

DIVISION III (@ Fostoria)

TEAM SCORES (38 TEAMS): 1. Liberty Center 76.5; 2. Margaretta 66; 3. Wayne Trace 58; 4. Woodmore 57; 5. Coldwater 46; 12. Montpelier 16; 27. Delta 5.5; T30. Pettisville 3; T33. Edgerton 2

AREA RUNNING EVENT TOP 8 PLACERS: 100 meters – 8. A. Hillard (M) 13.49; 200 meters – 4. A. HILLARD (M) 26.16; 800 meters – 7. G. Remington (P) 2:22.16; 3200 meters – 4. J. WELCH (D) 11:59.06; 300 hurdles – 7. H. Meyer (E) 49.07; 4×100 relay – 3. MONTPELIER (M. Crisenbery, B. Friend, J. Altaffer, A. Hillard) 50.55; 4×200 relay – 5. MONTPELIER (M. Crisenbery, B. Friend, J. Altaffer, A, Hillard) 1:45.66; AREA FIELD EVENT TOP 8 PLACERS: Pole vault – 8. T. Nation (D) 9-00 (BOLD INDICATES AUTOMATIC STATE QUALIFIER; BOLD ITALIC INDICATES WILDCARD QUALIFIER)

VARSITY BASEBALL

DIVISION III DISTRICT FINAL

Ottawa Hills 11 Archbold 2