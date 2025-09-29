High School Sports Scoreboard For Monday, September 29, 2025

GIRLS GOLF
DIVISION II DISTRICTS @ Sycamore Springs
Top 4 teams and top 4 individuals not on a qualifying team advance to State
TEAM SCORES: *1. Archbold 369; *2. Wynford 373; *3. Wauseon 379; *4. Van Buren 382; 5. St. Henry 386; 6. Minster 388; 7. New Bremen 394; 8. Hopewell-Loudon 395; 9. Wayne Trace 398; 10. Old Fort 406; 11. Otsego 407; 12. Milan Edison 416; 13. Montpelier 421; 14. Napoleon 429; 15. Colonel Crawford 432
AREA INDIVIDUAL RESULTS: 10. MacKenzie Grahn (Delta) 87; T38. Sophie Eustace (North Central) 100; T52. Aubree Perdew (Delta) 103
VOLLEYBALL
Montpelier 3, Emmanuel Christian 0
Edgerton 3, Fayette 0
Paulding 3, Wauseon 1
Ayersville 3, Stryker 2
Evergreen 3, Springfield 0
Swanton 3, Pettisville 2
GIRLS TENNIS
Bryan 4, Oak Harbor 1
Archbold 5, Wauseon 0
BOYS SOCCER
Delta 7, Pettisville 2
Swanton 3, Otsego 3