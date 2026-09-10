High School Sports Schedule For Thursday, September 10, 2026

BOYS GOLF
Bryan/Wauseon @ Delta 3pm
Patrick Henry @ Evergreen 3pm
Pettisville @ Montpelier 4pm
Stryker @ North Central 4pm
Swanton/Liberty Center @ Archbold 4:30pm
Hilltop @ Holgate 4:30pm
Ayersville/Wayne Trace @ Edgerton 4:30pm
GIRLS GOLF
Antwerp/Hicksville/Montpelier @ Edgerton 4:30pm
Evergreen/Wauseon @ Archbold 4:30pm
VOLLEYBALL
NWOAL
Archbold @ Evergreen 5:30pm
Bryan @ Swanton 5:30pm
Wauseon @ Delta 5:30pm
NON-LEAGUE
Edon @ Fayette 5:30pm
Montpelier @ North Central 5:30pm
Stryker @ Pettisville 5:30pm
Hilltop @ Toledo Christian 5:30pm
BOYS SOCCER
Wauseon @ Pettisville 5pm
Delta @ Miller City 7pm
GIRLS TENNIS
Ottawa Hills @ Bryan 4:30pm
Wauseon @ Bluffton 5pm