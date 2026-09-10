High School Sports Schedule For Thursday, September 10, 2026

BOYS GOLF

Bryan/Wauseon @ Delta 3pm

Patrick Henry @ Evergreen 3pm

Pettisville @ Montpelier 4pm

Stryker @ North Central 4pm

Swanton/Liberty Center @ Archbold 4:30pm

Hilltop @ Holgate 4:30pm

Ayersville/Wayne Trace @ Edgerton 4:30pm

GIRLS GOLF

Antwerp/Hicksville/Montpelier @ Edgerton 4:30pm

Evergreen/Wauseon @ Archbold 4:30pm

VOLLEYBALL

NWOAL

Archbold @ Evergreen 5:30pm

Bryan @ Swanton 5:30pm

Wauseon @ Delta 5:30pm

NON-LEAGUE

Edon @ Fayette 5:30pm

Montpelier @ North Central 5:30pm

Stryker @ Pettisville 5:30pm

Hilltop @ Toledo Christian 5:30pm

BOYS SOCCER

Wauseon @ Pettisville 5pm

Delta @ Miller City 7pm

GIRLS TENNIS

Ottawa Hills @ Bryan 4:30pm

Wauseon @ Bluffton 5pm