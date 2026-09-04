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Thursday, September 3
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Sports

High School Sports Scoreboard For September 3, 2026

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VOLLEYBALL

Swanton 3, Holgate 0
Elmwood 3, Wauseon 0
Bryan 3, Edgerton 0
Stryker 3, Hilltop 0
Pettisville 3, Montpelier 1
Edon 3, North Central 1
Archbold 3, Fairview 1

BOYS GOLF

Montpelier 159, Stryker 200
Swanton 165, Wauseon 170, Patrick Henry 232
Fayette 179, Hilltop 182
Archbold 160, Bryan 172
Pettisville 149, Holgate 199

GIRLS GOLF

Archbold 180, Bryan 236

GIRLS SOCCER

Archbold 2, Ottawa Hills 0
St. Marys 2, Bryan 0

BOYS SOCCER

Bryan 0, Evergreen 0
Delta 3, Spencerville 1
Liberty Center 2, Archbold 0

 

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