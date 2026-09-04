High School Sports Scoreboard For September 3, 2026

VOLLEYBALL
Swanton 3, Holgate 0
Elmwood 3, Wauseon 0
Bryan 3, Edgerton 0
Stryker 3, Hilltop 0
Pettisville 3, Montpelier 1
Edon 3, North Central 1
Archbold 3, Fairview 1
BOYS GOLF
Montpelier 159, Stryker 200
Swanton 165, Wauseon 170, Patrick Henry 232
Fayette 179, Hilltop 182
Archbold 160, Bryan 172
Pettisville 149, Holgate 199
GIRLS GOLF
Archbold 180, Bryan 236
GIRLS SOCCER
Archbold 2, Ottawa Hills 0
St. Marys 2, Bryan 0
BOYS SOCCER
Bryan 0, Evergreen 0
Delta 3, Spencerville 1
Liberty Center 2, Archbold 0