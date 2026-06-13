Hilltop Baseball Players Earn BBC, District Honors

PHOTO PROVIDED / THE VILLAGE REPORTER
HILLTOP BASEBALL HONORS … Terry Rebeck (Offensive MVP, First Team Buckeye Border Conference and Division 7 Northwest District 1), Brennan Dempsey (BBC Scholar Athlete, First Team BBC, Second Team Division 7 Northwest District 1), Cameron Shimp (First Team Division 7 Northwest District 1, Second Team BBC), Camryn Nichols (Co-Most Improved), Toby Hartman (Co-Most Improved), Jacob Haskell (Coaches Award), Ezra Mahlman (Second Team BBC), and Alejandro Rubalcava (Honorable Mention BBC). Not pictured: Flint Bowman (Defensive MVP).