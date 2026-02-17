Close Menu
Tuesday, February 17
Montpelier Earns Top Seed As Boys Basketball Tournament Pairings Are Announced

Newly crowned Buckeye Border Conference champion Montpelier was the lone area squad to earn a No. 1 seed in the Ohio High School Athletic Association boys basketball district tournament pairings.

The Locos (20-2) will host No. 8 seed Fayette (5-16) in a sectional final on Thursday, February 26 at 6 p.m.

Other area teams earning first round sectional final home contests were Archbold, Wauseon, Stryker, Edon and Pettisville.

Division IVNorthwest District

Group CSectional Finals
Thursday, February 26


No. 7 Napoleon at No. 1 Van Wert, 6 p.m.
No. 5 El ida at No. 4 Wauseon, 6 p.m.
No. 8 St. Marys at No. 2 Ottawa-Glandorf, 6 p.m.
No. 6 Bryan at No. 5 Lima Bath, 6 p.m.

District SemifinalsTuesday, March 3
At Paulding

Van Wert-Napoleon winner vs. Elida-Wauseon winner, 6 p.m.
Ottawa-Glandorf-St. Marys winner vs. Bryan-Lima Bath winner, 7:30 p.m.


District FinalSaturday, March 7
At Paulding/Fremont Ross

Division V Northwest District 

Group A
Sectional Semifinals
Wednesday, February 25

No. 8 Delta at No. 7 Swanton, 6 p.m.

Sectional Finals
Friday, February 27


Swanton-Delta winner at No. 1 Paulding, 7 p.m.
No. 9 Northwood at No. 2 Liberty Center, 7 p.m.
No. 5 Coldwater at No. 3 Archbold, 7 p.m.
No. 6 Bluffton at No. 4 Ottawa Hills, 7 p.m.

District Semifinals
Tuesday, March 3
At Napoleon

Paulding-Swanton/Delta winner vs. Liberty Center-Northwood winner, 6 p.m.
Archbold-Coldwater winner vs. Ottawa Hills-Bluffton winner, 7:30 p.m.

District Finals

Friday, March 6

At Napoleon/Kansas Lakota

Division VI – Northwest District

Friday, February 27
Sectional Finals

Group A
No. 5 Fairview at No. 4 Ayersville, 6 p.m.
No. 7 Hicksville at No. 1 Lincolnview, 6 p.m.
No. 6 Tinora at No. 3 Wayne Trace, 6 p.m.

Group B
No. 7 Woodmore at No. 1 Maumee Valley Country Day, 6 p.m.
No. 4 Evergreen at No. 2 Gibsonburg, 6 p.m.
No. 8 Elmwood at No. 3 Patrick Henry, 6 p.m.
No. 6 Toledo Christian at No. 5 Kansas Lakota

District Semifinals
Wednesday, March 4
At Defiance High School

Ayersville-Fairview winner vs. No. 2 Crestview, 6 p.m.
Lincolnview-Hicksville winner vs. Wayne Trace-Tinora winner, 7:30 p.m.

At Millbury Lake
Maumee Valley-Woodmore winner vs. Gibsonburg-Evergreen winner, 6 p.m.
Patrick Henry-Elmwood winner vs. Lakota-Toledo Christian winner, 7:30 p.m.

District Finals
Friday, March 6
At Defiance/Lake/Willard

Division VII – Northwest District

Group A
Sectional Finals
Thursday, February 26

No. 8 Fayette at No. 1 Montpelier, 6 p.m.
No. 5 Edgerton at No. 4 Stryker, 6 p.m.
No. 6 North Central at No. 2 Edon, 6 p.m.
No. 7 Hilltop at No. 3 Pettisville, 6 p.m.

District Semifinals
March 5
At Bryan

Fayette-Montpelier winner vs. Edgerton-Stryker winner, 6pm
North Central-Edon winner vs. Hilltop-Pettisville winner, 7:30pm

March 7
District Finals

At Bryan/Clay

 

