OHSAA BOYS & GIRLS STATE WRESTLING CHAMPIONSHIPS: Delta’s Adam Mattin Wins Third Career State Title

(PHOTOS BY RACHEL NAGEL / THE VILLAGE REPORTER)

TRIFECTA … Delta’s Adam Mattin reacts after winning the title at 126lbs in Division III at the OHSAA State Wrestling Championships. It was Mattin’s third career title, going with championships at 106 and 113.

By: Nate Calvin

THE VILLAGE REPORTER

COLUMBUS – Twenty-four area wrestlers converged on the Jerome Schottenstein Center on the campus of The Ohio State University for the boys 88th and the girls 3rd annual OHSAA State Championships.

Of the 24, 14 returned home as a state placer led by Delta’s Adam Mattin, wrapping up his career with a third state title in Division III with a championship at 126 to go with previous titles at 106 and 113.

Delta as a team had six of their seven state qualifiers grab a spot on the podium as they finished second to perennial state power St. Paris Graham in the team standings.

Mattin steamrolled his way to the title by getting wins by technical fall in the first two rounds, a second period pin in the semifinals before a tf19-3 win over C.J. Graham in the finals.

Delta junior Tyler Barnes found his way to the finals at 120lbs after an 8-7 decision in the semifinals over Tommy slack of Lake Catholic.

Barnes faced Miami East sophomore Spencer Shore in the finals and Shore scored a couple takedowns for a 10-3 lead after two periods and would go on to a tf22-5 win.

Delta’s placers were rounded out by Richard Flores with a fourth place finish at 132, Connor Sintobin (4th-190), and Cass Chiesa (4th-215)

Also earning spots on the podium in Division III from the NWOAL were Evergreen’s Max Mossing who was seventh at 157 and Swanton’s Evan Smigelski took the bronze at 285.

In Division II, the Wauseon Indians sent seven wrestlers to Columbus and had four earn placements fronted by Jordan Cook (144) and Kale Waxler (175) who each were third.

Cook got a win by fall over Braxden Martin (Perkins) in his placement match while Waxler got a 12-7 decision over Aden Strahler (Warren).

Carter Stuckey (120) grabbed fifth place after a 7-6 win over Caden Mellott (Wapakoneta) and Mykale Schneider (113) got a second period pin of Karson Jenkins (Cal. River Valley) to take seventh.

Stuckey and Cook reached career milestones on day one of the tournament by capturing their 100th and 150th career wins, respectively.

On the girls’ side, the Archbold Bluestreaks had a pair of wrestlers place with Gabby Oregon (235) and Vivi Legato (155) each taking third.

Legato was a 9-7 winner over Lori Grimes (Marysville) in her placement match while Oregon got a 5-1 victory as the Streaks were 11th in the team standings.

DIVISION II

TEAM SCORES: 1. Watterson 108.0; 2. Col. DeSales 74.5; 3. Perkins 72.5; 4. Beaver Local 68.5; 5. Wauseon 63.0; 31. Napoleon 23.0; 64. Defiance 4.5

FIRST ROUND

113: MYKALE SCHNEIDER (WAUSEON) d. Alonzo Woody (Wilmington), 10-4

120: CARTER STUCKEY (WAUSEON) d. Greyson Conyers (Watterson), tf17-2

126: ZAVIAN LAFOUNTAIN (WAUSEON) d. Zander Joltin (West Geauga), md11-0

144: Harrison Ratliff (New Lexington) d. JORDAN COOK (WAUSEON), 2-1

165: Hunter Dietrich (Minvera) d. KAHLE ALBRIGHT (WAUSEON), fall-1:19

165: Evan Ours (Beaver Local) d. DAMEON WOLFE (BRYAN), md10-2

175: KALE WAXLER (WAUSEON) d. Alex Hackwelder (Hubbard) md11-2

215: Michael Boyle d. BEN TULE (WAUSEON), tf21-6

FIRST CONSOLATION

144: JORDAN COOK (WAUSEON) d. Trent Thompson (Tippecanoe), tf19-2

165: KAHLE ALBRIGHT (WAUSEON) d. Remington Baker (Mar. Highland), md14-0

165: Cohen Klimak d. DAMEON WOLFE (BRYAN), md15-1

215: BEN TULE (WAUSEON) d. Alex Tolliver (Waverly), 7-0

QUARTERFINAL

113: Cael Lowdermilk (Carrollton) d. MYKALE SCHNEIDER (WAUSEON), 7-2

120: CARTER STUCKEY (WAUSEON) d. Peyton Martin (West Holmes), md10-1

126: Bronson Begley (Alter) d. ZAVIAN LAFOUNTAIN (WAUSEON), md16-2

175: KALE WAXLER (WAUSEON) d. Ethan Carpenter (Ben Logan), fall-0:27

SECOND CONSOLATION

113: MYKALE SCHNEIDER (WAUSEON) d. Ethan Moore (Bloom-Carroll), 8-2

126: Mythias Stuckey (Miami Trace) d. ZAVIAN LAFOUNTAIN (WAUSEON), 9-6

144: JORDAN COOK (WAUSEON) d. Danny Beckett (Buckeye), fall-0:45

165: Evan Ours (Beaver Local) d. KAHLE ALBRIGHT (WAUSEON), fall-2:34

215: Haiden Bollini (Perkins) d. BEN TULE (WAUSEON), fall-2:27

SEMIFINALS

120: Maddox Laymon (Sheridan) d. CARTER STUCKEY (WAUSEON), fall-5:43

175: Andrew Barford (Col. DeSales) d. KALE WAXLER (WAUSEON), tf17-2

CONSOLATION QUARTERFINALS

113: Dawsen Hudson (Logan Elm) d. MYKALE SCHNEIDER (WAUSEON), 3-2

144: JORDAN COOK (WAUSEON) d. Dylan Hart (CVCA), fall-0:33

CONSOLATION SEMIFINALS

120: Lyric Dickerson (Miami Trace) d. CARTER STUCKEY (WAUSEON), 5-0

144: JORDAN COOK (WAUSEON) d. Antonio Hobbs (Benedictine), md10-2

175: KALE WAXLER (WAUSEON) d. Izaiah Siler (Madison), md12-2

SEVENTH-PLACE MATCH

113: MYKALE SCHNEIDER (WAUSEON) d. Karson Jenkins (Cal. River Valley), fall-2:55

FIFTH-PLACE MATCH

120: CARTER STUCKEY (WAUSEON) d. Caden Mellott (Wapakoneta), 7-6

THIRD-PLACE MATCH

144: JORDAN COOK (WAUSEON) d. Braxden Martin (Perkins), fall-2:55

175: KALE WAXLER (WAUSEON) d. Aden Strahler (Warren), 12-7

D2-175 … Kale Waxler of Wauseon ended is senior campaign at 58-4 and took third after a 12-7 victory over Warren’s Aden Strahler in his placement match.

DIVISION III

TEAM SCORES: 1. Graham Local 174.5; 2. Delta 103.5; 3. Waynedale 84.5; 4. Lake Catholic 73.5; 5. Milan Edison 57.5; T6. Liberty Center 54.0, Monroeville 54.0; 27. Swanton 20.0; T28. Paulding 19.5; T36. Tinora 13.5; T48. Wayne Trace 10.0; T50. Evergreen 9.0; T74. Archbold 2.0; T86. Patrick Henry 1.0

FIRST ROUND

113: LARS SOLES (ARCHBOLD) d. Mason King (Rootstown), 4-0

120: TYLER BARNES (DELTA) d. Owen Simpson (Sandy Valley), tf16-0

126: ADAM MATTIN (DELTA) d. Alex Ely (Rootstown), tf18-1

132: RICHARD FLORES (DELTA) d. Payton Mayfield (Milton-Union), fall-5:57

138: Braylon Brooks (Garaway) d. CHASE GODWIN (SWANTON), 4-0

144: LANDON LINTERMOOT (DELTA) d. Phillip Hash (Bid. River Valley), fall-1:37

157: Quinten Harrison (Elgin) d. MAX MOSSING (EVERGREEN), tf18-2

165: LANE LOPEZ (DELTA) d. Breydan Hill (Utica), 3-2 UTB

190: CONNOR SINTOBIN (DELTA) d. Carter Lester (Lima CC), 11-9

215: Braxton Ross (Fort Frye) d. CAM’RON KIRTZ (SWANTON), fall-1:16

215: Coltin Ward (Trimble) d. PARKER BIXLER (ARCHBOLD), 7-3

215: CASS CHIESA (DELTA) d. Christien Hannahs (Barnesville), 5-1

285: EVAN SMIGELSKI (SWANTON) d. Rylan Campbell (Rootstown), fall-1:32

FIRST CONSOLATION

138: Ethan Haer (Tuslaw) d. CHASE GODWIN (SWANTON, 5-2 SV

157: MAX MOSSING (EVERGREEN) d. Austyn McWhorter (Adena), md12-2

215: Brody Adams (Spr. Cath. Cent d. CAM’RON KIRTZ (SWANTON), md16-7

215: Trenton Havenar (Covington) d. PARKER BIXLER (ARCHBOLD), fall-3:29

QUARTERFINALS

113: Brock Beckler (Waynedale) d. LARS SOLES (ARCHBOLD), tf16-0

120: TYLER BARNES (DELTA) d. Corbin Kimmel (Wayne Trace), 6-4

126: ADAM MATTIN (DELTA) d. Nolan Fraley (Mechanicsburg), tf20-3

132: RICHARD FLORES (DELTA) d. Sebastian Schmeltzer (Waynedale)

144: Colton Morris (W.S. Northwestern) d. LANDON LINTERMOOT (DELTA), 10-9

165: Ayden King d. (Barnesville) d. LANE LOPEZ (DELTA), fall-0:41

190: CONNOR SINTOBIN (DELTA) d. Kolton Snyder (Meadowbrook), fall-4:25

215: Danny Hoke (Graham Local) d. CASS CHIESA (DELTA), tf19-4

285: Ben Congdon (Tuscar. Valley) d. EVAN SMIGELSKI (SWANTON), fall-7:19TB

SECOND CONSOLATION

113: Lucas Shore (Miami East) d. LARS SOLES (ARCHBOLD), fall-1:26

144: Peyton Schafer (Elmwood) d. LANDON LINTERMOOT (DELTA), 6-4

157: MAX MOSSING (EVERGREEN) d. Kylar Postlethwait (Tuscar. Valley), forfeit

165: LANE LOPEZ (DELTA) d. Connor Sterling (Elmwood), 7-3

215: CASS CHIESA (DELTA) d. Brody Adams (Spr. Cath. Cent), 5-3

285: EVAN SMIGELSKI (SWANTON) d. Axel Estrada (Canton C.C.), fall-3:55

SEMIFINALS

120: TYLER BARNES (DELTA) d. Tommy Slack (Lake Cath.), 8-7

126: ADAM MATTIN (DELTA) d. Tyler Ineman (Lake Cath.), fall-3:28

132: Blaine DeMarco d. RICHARD FLORES (DELTA), 10-5

190: Ronnie Thomas (Mechanicsburg) d. CONNOR SINTOBIN (DELTA), 7-3

CONSOLATION QUARTERFINALS

157: Rafael Gross (St. Paul) d. MAX MOSSING (EVERGREEN), 10-7

175: LANE LOPEZ (DELTA) d. Matt Frey (Garaway), 7-4

215: CASS CHIESA (DELTA) d. Kaden Russell (Dalton), 4-1

285: EVAN SMIGELSKI (SWANTON) d. Cohen Riggenbach (Dalton), 7-3

CONSOLATION SEMIFINALS

132: RICHARD FLORES (DELTA) d. Grady Phelps (Riverdale), 5-3

165: Tyson Clear (Malvern d. LANE LOPEZ (DELTA), fall-1:45

190: CONNOR SINTOBIN (DELTA) d. Malakil Pinkelton (Port Clinton), 4-3

215: CASS CHIESA (DELTA) d. Jordan Folmer (Keystone), md10-2

285: EVAN SMIGELSKI (SWANTON) d. Brycen Dunlap Monroeville, 1-0

SEVENTH-PLACE MATCH

157: MAX MOSSING (EVERGREEN) d. Brody Losie (Oak Harbor), fall-4:40

FIFTH-PLACE MATCH

165: LANE LOPEZ (DELTA) d. Levi Collins (Waynesville), 5-1

THIRD-PLACE MATCH

132: Owen Patrizi (Mohawk) d. RICHARD FLORES (DELTA), md13-2

190: Brencyn Evans (Monroeville) d. CONNOR SINTOBIN (DELTA), fall-1:22

215: Danny Hoke (Graham Local) d. CASS CHIESA (DELTA), md24-10

285: EVAN SMIGELSKI (SWANTON) d. Logan Sifuentes (Liberty Center), fall-3:52

FIRST-PLACE MATCH

120: Spencer Shore (Miami East) d. TYLER BARNES (DELTA), tf22-5

126: ADAM MATTIN (DELTA) d. C.J. Graham (Fairland), tf19-3

D3-120 … Delta’s Tyler Barnes celebrates a win on his march to the final at 120lbs.

GIRLS

TEAM SCORES: 1. Olentangy Orange 111.5; 2. Marysville 80.5; 3. Greeneview 59.0; 4. Findlay 58.0; 5. Mass. Perry 54.0; 11. Archbold 40.0; 19. Tinora 29.0; T54. Napoleon 12.0; T81. Paulding 4.0

FIRST ROUND

115: Carolyn Gecker (Mass. Perry) d. KAELYNN HARTSOCK (WAUSEON), fall-0:37

155: VIVI LEGATO (ARCHBOLD) d. Brooklyn Baskin (Bush), fall-1:00

235: GABBY OREGON (ARCHBOLD) d. Saniya Erzhanova (Mason), fall-3:30

FIRST CONSOLATION

115: Brielle Gilmore (Mar. Highland) d. KAELYNN HARTSOCK (WAUSEON), 4-1

QUARTERFINALS

155: VIVI LEGATO (ARCHBOLD) d. Lori Grimes (Marysville), 7-6

235: Dakota McCracken (United) d. GABBY OREGON (ARCHBOLD), fall-0:29

SECOND CONSOLATION

235: GABBY OREGON (ARCHBOLD) d. Audriana Pack (Hamilton Township), default

SEMIFINALS

155: Natalie Carlisle (Lebanon) d. VIVI LEGATO (ARCHBOLD), 12-5

CONSOLATION QUARTERFINALS

235: GABBY OREGON (ARCHBOLD) d. Anne Ruble (Ak. North), fall-2:14

CONSOLATION SEMIFINALS

155: VIVI LAGATO (ARCHBOLD) d. Paige Russell (Fairmont), fall-0:45

235: GABBY OREGON (ARCHBOLD) d. Jenny Huaracha-Arellanos (Olen. Orange), 5-1

THIRD-PLACE MATCH

155: VIVI LEGATO (ARCHBOLD) d. Lori Grimes (Marysville), 9-7

235: GABBY OREGON (ARCHBOLD) d. Dakota McCracken (United), fall-1:12

GIRLS 155 … Archbold’s Vivi Legato wrapped up an outstanding freshman campaign at 49-5 after a 9-7 win of Lori Grimes of Marysville in the third-place match at 155.