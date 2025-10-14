Close Menu
Tuesday, October 14
Pettisville FFA Alumni Pumpkin Festival Contest Winners

PRESS RELEASE – The Pettisville FFA Alumni Pumpkin Festival was held recently to raise funds for the FFA and to provide a fun family night for the community. Pictured are the contest winners.

JH DODGEBALL WINNERS … Noah Negosek, Theo Jimenez, Owen Baus, Landon Clark, Kynzie Rice, Jazlene Hernandez.

ELEMENTARY DODEBALL WINNERS … Lydia Clark, Ellory Miller, Thad Jimenez, Daniel Hastings, Jadyn Wyse, Treyson Wagner.

HS DODGEBALL WINNERS … Sophie Wyse, Kobe Hoylman, Ryan Bishop, Caleb Lako, Keren Maldonado, Grace Davis.

BASKETBALL WINNERS … Evan Dunlap, Hudson Knierim, Benson Zimmerman.


 

