At Bryan

Bryan 5 Wauseon 0

SINGLES: 1. Grothaus (B) d. Armas, 6-0, 6-0; 2. DeWitt (B) d. Lavinder, 6-0, 6-0; 3. Shininger (B) d. Siefker, 6-0, 6-0; DOUBLES: 1. Hess/Andrews (B) d. Hays/Holcomb, 6-4, 6-3; 2. Peel/Nagel (B) d. Burt/Zientek, 6-2, 6-3

