Montpelier Ironhorse Invitational

1. Hicksville 137; 2. Parkway 136; 3. Wauseon 121; 4. Bryan 119.5; 5. Montpelier 115; 6. Edgerton 107; 7. Antwerp 78; 8. Napoleon 67; 9. Wayne Trace 55

Click below for a free photo album of this event to view all the photos.