Bryan High School Class Of 1964 Celebrates 80th Birthdays At Reunion

PHOTO PROVIDED / THE VILLAGE REPORTER
CELEBRATING BIRTHDAYS … The Bryan High School Class of 1964 gathered to celebrate their 80th birthdays with a reunion. The weekend began on Friday night at the Third Rail Saloon. Saturday featured a luncheon and afternoon fun at the Wesley United Methodist Church Fellowship Hall. Pictured are (sitting on the floor, from left) Chris McKarns Stockwell and Georgetta Hartman Kuhman. (First row, from left) Sharon McBride Adams, Mary Lee White McKale, Nancy Chasey Henry, Sue Oberlin Conway, Shelley Gorny Schoenherr, Brenda Moss Seslar, Susan Harris Newsom and Kathy Bard Martinez. (Second row, from left) Helene Opdycke Moog, Frank Rosebrock, Steve Hagelberger, Sue Fitzenrider Compo, Roger Merillat, Nancy Williamson Lougheed, Barb Harrington Pfiester, LuAnn Bowman Hardesty and Carol Stockman Nowak. (Third row, from left) Lyle Moog, Bob Urfer, Bob Studenka, Mike Phillips, Paul Missler, Monty Scantlen, Bob Dawson, Denny Harman, Mike DeGroff and Richard Kerr. Not pictured: Norman Gilbert, Randy Elegeer and Kay Kiester Saneholtz.