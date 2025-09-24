Bryan Kiwanis Installs New Officers For 2025/2026

PRESS RELEASE / THE VILLAGE REPORTER
2025/2026 OFFICERS … The Kiwanis Club of Bryan installed officers for the 2025/2026 year at their meeting on September 24. The new officers are: President- Davis Schumm, Vice President- Becky Bacon, Secretary- Becky Bacon, Treasurer- Shannon Tomaszewski, Past President- Chasity Yoder, Board Member- Jared Schnee, Board Member- Kent Hardy and Board Member- Dick Bruce. Pictured left to right: Dick Bruce, Becky Bacon, Davis Schumm, Jared Schnee, Chasity Yoder, Kent Hardy and Shannon Tomaszewski.