Bryan Swim Team Honors 5, 10, & 15-Year Award Winners

5-YEAR WINNERS
5-YEAR WINNER – Olivia Doty
10-YEAR WINNERS
PHOTO PROVIDED / THE VILLAGE REPORTER
SUMMER SWIM RECOGNITION … The Bryan Swim Team recognized its five-year award winners for participating in the summer swim program for five years. Pictured from left to right: Lauren Bell, Sonia Kolli, Micah Hughs, Jason Kendrick, Sarah Kendrick, Charlotte Doty, Reagan Wilhelm, Sadie Smith, Ivy Mantel, Savannah Allen, Naya Rodriguez and Olivia Doty. Not pictured: Patricio Guerra, Maggie Johnston, Felicity Thiel (swim/dive), Bowen Walker and Zoey Hickman. The Bryan Swim Team recognized its 10-year award winners for participating in the summer swim program for 10 years. Pictured from left to right: Lily Pittman, Sidney Luce, Annie Kunsman, Will McCann, Josh Sampson, Logan Slattery and Griffin Boehm. The Bryan Swim Team’s 15-year award winner is Carter Luce, not pictured.