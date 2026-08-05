High School Sports Scoreboard For August 5, 2026

BOYS GOLF
Fairview 189, Edgerton 195
Kalida Invitational (19 teams)
1. Pettisville 307, 2. Ottoville 310, 3. Ottawa-Glandorf 317, 4. Kalida 324, 5. Napoleon 330, 10. Archbold 348, 13. Bryan 356
Swanton Invitational
1. Swanton 299, 2. Montpelier 311, 3. Otsego 330, 4. Anthony Wayne 341, 5. Delta 347, 6. Liberty Center 357, 7. Evergreen 361, 8. Swanton JV 366, 9. MVCD 386, 10. Springfield 410
GIRLS GOLF
Defiance Invitational
1. Anthony Wayne 358, 2. Northview 368, 3. Archbold 387, 4. Defiance 389, 5. Wauseon 408, 6. Napoleon 420, 7. Delta 425, 8. Delphos St. John’s 432, 9. Lima Shawnee 445, 10. Ayersville 454, 11. Southview 458, 12. Bryan 483, 13. Tinora 502, 14. Notre Dame 518, 15. Archbold JV 529