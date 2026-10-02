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Friday, October 2
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Edon High School Class Of 1976 Celebrates 50th Reunion

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Edon High School Class of 1976 members gathered for their 50th class reunion
PHOTO PROVIDED / THE VILLAGE REPORTER
EDON HIGH SCHOOL CLASS OF 1976 50TH CLASS REUNION … First row seated, left to right: Jenice Trausch Romero, Anita Hoffer Millward, Betty Smith, Denise Dick Alexander, Janis Wehrle Green, Kathy Fry Dunkle, Kathy Curry Westhoven, Sally Schaffter. Second row, left to right: Marsha Mohre representing their deceased classmate David Mohre, Dennis Kaiser, Christine Fikel Baughman, Carla Harris (right behind Carla Harris is Rich Frank), Cheryl Flynn Michael, Tina Hopkins, Cindy Lemmon Towers, Dawn Brown Beek, Brian Kaiser, Sheryl Livensparger McAvoy, Larry Long, Karen Siebenaler, Art Goodside, Deb Held Grisier. Third row, left to right: Milt Nester, Ron Hake, Jon Hake, Kevin Skiles, David Lupien, Dottie Kuckuck Thompson, Trina Price Hake, Floyd Goshorn, Steve Bloir, Jim Wuebben, Becky Brown Hill, Tony Disbro.

— Press Release
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